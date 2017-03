Semnificatiile zilei de 1 martie

Daca ieri a fost Ziua Nationala a Protectiei Civile, astazi sarbatorim Ziua Internationala a Protectiei Civile, promulgata in 1972 printr-o rezolutie O.N.U. Prima atestare istorica a Organizatiei Internationale a Apararii Civile este datata in 1931, anul in care generalul medic francez Georges Saint – Paul infiinteaza, la Paris, fundatia “Asociatia Leii din Geneva” – Lieux de Geneva Association.

Rolul fundatiei era de a defini zonele neutre sau orasele deschise in care unele categorii de populatie civila sa se poata refugia pe timpul razboiului. Generalul s-a gandit, in mod special, la femei, copii, bolnavi si persoane in varsta. Activitatile Organizatiei Internationale a Protectiei Civile s-au diversificat de-a lungul timpului si vizeaza, in principal, coordonarea si planificarea la nivel international a activitatilor de prevenire si gestionare a dezastrelor, precum si a eforturilor de atenuare a consecintelor accidentelor si calamitatilor de toate tipurile, in timp de pace sau razboi.

In Islanda, astazi se sarbatoreste Ziua Berii. La 1 martie 1989, s-a pus capat unei prohibitii care a durat 74 de ani. Interdictia comercializarii bauturilor alcoolice, impusa in 1915, a fost votata printr-un referendum desfasurat in anul 1908.

In 1921, insa, spaniolii protesteaza spunand ca nu mai cumpara peste din Islanda daca aceasta tara nu cumpara vinuri spaniole. Astfel, in 1935, islandezii legalizeaza bauturile spirtoase, dar nu si berea, pe motiv ca aceasta era ieftina si se bea in cantitati mari. Astazi, de Ziua Berii, islandezii beau doar bere in cinstea ei.

In 1867 iese de sub tipar primul numar al „Convorbirilor literare”, organ de presa al „Junimii” – grupare politica si literara condusa de Titu Maiorescu.

In 1872 este infiintat primul parc national din lume, “Yellowstone” in SUA.

In 1907 isi incepe activitatea Serviciul de Urgenta “Salvarea”, din initiativa dr. Mina Minovici.

In 1999 România devine parte a “Conventiei de echivalare a diplomelor in domeniul invatamantului superior in Europa”.

In 2001 Guvernul elvetian interzice utilizarea in hrana animalelor a alimentelor continand faina de carne si oase. In 1445 se naste Sandro Botticelli, pictor italian; in 1788, Gheorghe Asachi – poet, prozator, dramaturg si inginer român; in 1837, Ion Creanga – scriitor român, unul dintre marii clasici ai literaturii române; in 1922, Yitzhak Rabin – politician israelian, laureat Nobel pentru Pace in 1994; in 1924, Elena Cernei – mezzosoprana româna; in 1963, Thomas Anders – cantaret german, membru al formatiei Modern Talking, iar in 1994, Justin Bieber – cantaret Pop/R&B si compositor, de origine canadiana.

In 1908 moare Vasile Paun, poet, teoretician si critic literar român; in 1960, Florica Cristoforeanu – interpreta româna de opera, iar in 1996, Alf Lombard – lingvist suedez de origine franceza.