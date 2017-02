Semnificatiile zilei de 25 februarie

In 1817 are loc deschiderea oficiala a muzeului National Brukenthal din Sibiu – cel mai vechi muzeu din tara.

In 1836 Samuel Colt patenteaza revolverul in Statele Unite.

In 1866 are loc debutul literar al lui Mihai Eminescu in revista ”Familia” din Oradea, cu poezia “De-aș avea…”.

In 1990 incepe sa emita, la București, Radio Contact – transformat in 2004 in Radio KISS FM.

In 1994 are loc “Masacrul din Hebron”, in timpul rugagiunii in genunchi a peste 500 de palestinieni la Mormantul Patriarhilor din Hebron, un colonist israelian cu vederi extremiste, Baruh Goldstein, deschide focul și ucide 29 de musulmani.

In 2006 numarul estimat pentru populatia lumii este de 6,5 miliarde de locuitori.

In 1707 se naste Carlo Goldoni, dramaturg italian; in 1841, Auguste Renoir – pictor francez; in 1873, Enrico Caruso – tenor italian; in 1939, Virgil Duda – romancier român, iar in 1943, George Harrison – chitarist si compozitor britanic, membru al trupei The Beatles.

In 1852 moare Thomas Moore, poet irlandez; in 1933, Pat O’ Sullivan – desenator american, creatorul simpaticului pisoi Felix din filmele animate; in 1950, George Minot – medic american, laureat Nobel pentru Fiziolofie sau Medicina in 1934; in 1983, Tennessee Williams – dramaturg american, iar in 2005, Philip Johnson – arhitect american, autor, istoric al artei, director al Muzeului de Arta Moderna din New York.