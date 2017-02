Semnificatiile zilei de 22 februarie

In 1900 are loc prima auditie a “Sonatei nr. 2 pentru vioara si pian” de George Enescu, in interpretarea, la pian, a lui George Enescu insusi, la Paris.

In 1905 se infiinteaza primul sindicat muncitoresc din România, “Sindicatul lucratorilor tamplari”, urmat, in martie, de infiintarea “Sindicatului strungarilor” si a “Sindicatului lucratorilor din fabricile de incaltaminte”.

In 1906 ia fiinta “Institutul Geologic al României” si “Corpul geologilor”.

In 1907 incep miscarile taranesti in judetele Dorohoi si Iasi.

In 1979 este decorat drapelul de lupta al Diviziei “Marasesti”, cu prilejul implinirii a 100 de ani de la infiintare.

In 1997 boxerul Mihai Leu castiga primul titlul de campion mondial la box profesionist pentru România.

In 1732 se naste George Washington, primul presedinte al Statelor Unite ale Americii; in 1788, Arthur Schopenhauer – filosof german; in 1819, James Russell Lowell – poet critic literar si diplomat american, membru al gruparii literare Fireside Poets; in 1857, Heinrich Rudolf Hertz – fizician german; in 1903, Tudor Mușatescu – poet, prozator, dramaturg si publicist român; in 1962, Steve Irwin – naturalist australian si personalitate TV; in 1975, Drew Barrymore – actrita americana, iar in 1990, Marius Alexe – fotbalist român.

In 1512 moare Amerigo Vespucci, explorator italian; in 1636, Santorio Santorio- medic italian, celebru pentru realizarea primelor studii in domeniul metabolismului; in 1987, Andy Warhol – grafician si pictor american, iar in 2002, Chuck Jones – creator american de desene animate.