Alimente cu efect antiinflamator

La primele semne ale unei inflamații apărute în corp, cum sunt febra, durerea, roșeața, umflătura, mănâncă mai des nuci. Au în compoziție vitamina E care combate efectele radicalilor liberi și reduce inflamația. Atenție însă la nucile pe care le cumperi! Dacă le preferi pe cele curățate, riști să iei unele râncede, prin urmare este mai sigur să le alegi pe cele în coajă.

Ghimbir

Capsaicina este o substanță antiinflamatorie, cu gust picant, pe care o poți procura din ghimbir, dar și din curcumă, cuișoare, ardei iute sau turmeric. Sub formă de infuzie sau de pulbere, ghimbirul reduce inflamațiile articulare și durerile reumatice. Amestecă o jumătate de linguriță sau o linguriță întreagă într-un pahar de ceai sau de apă. Este un remediu pe care-l poți folosi pentru întărirea imunității, pentru ameliorarea simptomelor astmului sau alergiilor, în gripă sau răceală, contra grețurilor matinale.

Anghinare

Inflamațiile stomacului sau intestinului pot fi prevenite cu ajutorul anghinarei care are în compoziția ei nu doar vitamina C, ci și o fibră vegetală numită inulină. Consumul frecvent de anghinare încetineşte absorbţia intestinală şi permite producerea de probiotice esențiale pentru păstrarea imunității. Dacă nu se numără printre alimentele tale preferate, ba din contră, o poți folosi sub formă de ceai. Îl poți face din două linguriţe de anghinare uscată, mărunţită şi o cană de apă clocotită.

Pentru efectul hepatoprotector, prepară ceaiul dintr-o lingură de frunze de anghinare și 2 căni cu apă fiartă. Bea o cană de ceai de anghinare dimineața, înainte de masă, și restul, în două reprize, cu 30 de minute înaintea meselor de prânz și de seară. Ține cure de câte o lună, cu pauză de 30 de zile între ele.

Rodie

Vitamina C și flavonoidele pe care ți le conferă consumul de rodie sunt tocmai substanțele care au efect antioxindant și puterea de a alunga inflamațiile. Opoţi mânca singură sau în salate. De asemenea, poți face din ea suc dulce-acrişor. Dacă ocolești acest fruct din cauza sâmburilor lui, cea mai bună formă de a o consuma este aceea de suc.

