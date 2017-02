Semnificatiile zilei de 20 februarie

Astazi se sarbatoreste Ziua Mondiala a Justitiei Sociale, marcata in 2009, la initiativa Adunarii Generale a ONU. Pentru Natiunile Unite, justitia sociala reprezinta esenta misiunii de promovare internationala a dezvoltarii si a demnitatii umane. Conform Asociatiei Române pentru Transparenta, termenul de justitie sociala, inventat de catre Luigi Taparelli in anul 1840, desemneaza modul in care este aplicata justitia intr-o societate in relatie cu clasele sociale existente in ea.

Adoptarea de catre Organizatia Internationala a Muncii, in 2008, a “Declaratiei privind justitia sociala” pentru o globalizare echitabila este inca o dovada a preocuparii ONU pentru acest domeniu. Declaratia se concentreaza asupra garantarii unui venit corect tuturor angajatilor, protectie sociala, dialog social si respectarea principiilor si drepturilor fundamentale ale angajatilor.

In 1849 imparatul Austriei, Franz Joseph I, promulga o Constitutie prin care se recunoastea Transilvaniei o autonomie limitata.

In 1938 debuteaza Maria Tanase, la postul de radio Bucuresti, cea care va deveni simbolul cantecului popular românesc.

In 1962 este lansata nava cosmica Mercury–Atlas 6, cu astronautul John Glenn la bord, care realizeaza primul zbor american pe orbita.

In 1991 se inaugureaza oficial, la Praga, Secretariatul Permanent al CSCE – Conferinta pentru Securitate si Cooperare in Europa, care din decembrie 1994 se va numi OSCE – Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa.

In 2006 se inaugureaza “Low Racovita” – prima statie româneasca din Antarctica.

In 1875 se naste Marie Marvingt, sportiva, jurnalista si aviatoare franceza; in 1924, Eugen Barbu – scriitor, scenarist, publicist român, laureat al premiului Herder in 1977; in 1927, Sidney Poitier – actor american; in 1954, Grigore Lese – interpret român de folclor; in 1966, Cindy Crawford – fotomodel si actrita americana; in 1967, Kurt Cobain – liderul formatiei rock Nirvana; in 1971, Virgil Iantu – cantaret si prezentator tv român, iar in 1988, Rihanna – cantareata, textiera si dansatoare din Barbados.

In 1882 moare Mos Ion Roata, deputat in Adunarea ad-hoc a Moldovei; in 1927, Constantin Mille – scriitor si ziarist român, iar in 1987, Constantin Avram – inginer român, membru corespondent al Academiei Române.