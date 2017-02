Semnificatiile zilei de 19 februarie

Astazi se sarbatoreste Ziua Brâncuși, instituta in 2016, spre cinstire marelui sculptor, nascut la 19 februarie 1876. Initiativa apartine scriitorului Laurian Stanchescu, presedintele Fundatiei Ideea Contemporana, care “in numele memoriei lui Constantin Brâncuși” a cerut decretarea acestei zile nationale.

Aceasta sarbatoare vine ca “o reparatie morala fata de refuzul si umilirea sculptorului de catre statul român atunci cand a vrut sa doneze toata opera sa poporului nostru. Constantin Brâncuși ne-a dus in universalitatea lumii, facand din natiunea româna o mitologie”, afirma initiatorii proiectului de lege.

In 1866 apare lucrarea cercetatorului Gregor Mendel “Cercetari asupra plantelor hibride”, in care sunt formulate legile fundamentale ale ereditatii – legile lui Mendel.

In 1964 România este desemnata sa faca parte din Comisia speciala a ONU insarcinata cu elaborarea principiilor de drept international referitoare la relatiile prietenesti de cooperare intre state.

In 1970 se desfasoara, la Bucuresti, adunarea generala de constituire a Academiei de Stiinte Sociale si Politice, avandu-l ca presedinte de onoare pe seful statului din acea vreme – Nicolae Ceausescu.

In 1986 URSS lanseaza primul element al Statiei Spatiale Mir, misiune incheiata la 23 martie 2001.

In 2005 se deschide cel mai mare cinematograf din sud-estul Europei, Movieplex, in complexul comercial Plaza România din Bucuresti.

In 1473 se naste Nicolaus Copernicus, astronom si cosmolog, matematician si economist polonez care a dezvoltat teoria heliocentrica a sistemului solar; in 1754, Vincenzo Monti – poet italian; in 1887, Traian Gheorghiu – fizician si academician român; in 1936, Marin Sorescu – poet, dramaturg si eseist, ministru al Culturii si membru al Academiei Române; in 1939, Irina Loghin – cantareata româna de muzica populara; in 1951, Maria Ploae – actrita de film si teatru; in 1957, Falco – cantaret austriac; in 1977, Gianluca Zambrotta – fotbalist italian, iar in 1982, Camelia Potec – inotatoare româna.

In 1897 moare Karl Weierstrass, matematician german, unul dintre fondatorii teoriei functiilor analitice de variabila complexa; in 1951, André Gide – romancier, dramaturg, critic literar si memorialist, distins cu Premiul Nobel pentru Literatura in 1947; in 1980, Bonn Scott – solistul trupei AC/DC; in 2001, Stanley Kramer – regizor de film, printre productiile celebre amintim “Ghici cine vine la cina” si “Corabia nebunilor”, in 2003, Mihai Ionescu – jurnalist sportiv, iar in 2016, Umberto Eco – scriitor, editor, filosof si semiotician italian.