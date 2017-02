Semnificatiile zilei de 17 februarie

In 1600 filosoful Giordano Bruno este ars pe rug pentru erezie, la Campo de’ Fiori in Roma.

In 1867 ia nastere Imperiul Austro-Ungar.

In 1904 are loc, la Milano, premiera mondiala a operei “Madame Butterfly” de Puccini.

In 1993 Academia Româna hotaraste revenirea la scrierea cu “â” in interiorul cuvantului si a formei “sunt” in loc de “sint”.

In 1993 presedintele României, Ion Iliescu, efectueaza o vizita oficiala la sediul NATO din Bruxelles.

In 1997 este constituita Asociatia Camerelor de Comert din zona Marii Negre, in cadrul unei reuniuni desfasurate la Centrul Român de Afaceri “Marea Neagra”, de la Mangalia.

In 2013 Calin Peter Netzer primeste, la cea de-a 63-a editie a Ursului de aur, marele premiu pentru filmul “Pozitia copilului”.

In 1792 se naste Karl Ernst von Baer, biolog, geolog, meteorolog, geograf și naturalist german, fondatorul embriologiei; in 1917, Ioana Radu – interpreta româna de romante si muzica populara; in 1925, Angel Grigoriu – textier român; in 1932, Doru Popovici – compozitor si muzicolog român; in 1951, Octavian Bellu – antrenor de gimnastica, care coordoneaza activitatea lotului olimpic român de gimnastica feminina; in 1952, Stelian Tanase – jurnalist si scriitor român; in 1963, Michael Jordan – jucator de baschet american; in 1972, Billie Joe Armstrong – solist al trupei Green Day, iar in 1981, Paris Hilton – actrita americana.

In 1600 moare Giordano Bruno, filosof renascentist italian, ars pe rug din ordinul Inchizitiei; in 1673 moare Moliere – dramaturg francez; in 1827, Johann Heinrich Pestalozzi – pedagog elvetian cu viziuni noi asupra metodelor de predare in invatamantul primar si promotor al invatamantului in mediul rural; in 1856, Heinrich Heine – poet, ultimul reprezentant al romantismului german; in 1923, Teodor T. Burada – folclorist, etnograf si muzicolog, descoperitorul bocetului popular; in 1947, Elena Vacarescu – scriitoare franceza de origine româna; in 1971, Miron Radu Paraschivescu – poet, publicist si traducator roman, iar in 1996, Alexandru Rosca – psiholog, membru al Academiei Române.