Semnificatiile zilei de 15 februarie

Astazi este Ziua Internationala a Copilului Bolnav de Cancer, initiate in 2003, de catre Childhood Cancer International. Aceasta zi are la baza credinta ca fiecare copil cu cancer merita cea mai buna ingrijire medicala si psihosociala posibila, indiferent de tara de origine, rasa, statut financiar sau clasa sociala.

La nivel mondial, anual sunt diagnosticati cu cancer 250.000 de copii, din care mor 90.000, ceea ce face din cancer numarul 1 intre bolile netransmisibile, drept cauza de deces la copii. Cifra deceselor este foarte mare daca luam in considerare ca oamenii de stiinta afirma ca 70% dintre cancerele la copii sunt curabile. In România, conform statisticilor Ministerului Sanatatii, aproximativ 5.000 de copii sufera de cancer si anual sunt diagnosticate 500 de noi cazuri.

Cancerul este a doua cauza de deces in tara noastra, pentru intervalul de varsta 4 – 15 ani.

In 1933 incepe greva ceferistilor de la Atelierele Grivita din Bucuresti, desfasurata in perioada 15-23 februarie.

In 1965 emblema frunzei de artar devine simbolul oficial al steagului Canadei.

In 1969 este inaugurata linia ferata electrificata pe ruta Bucuresti- Brasov, prima de acest fel din România.

In 1980 este lansata la apa, la Braila, prima nava de pescuit oceanic construita in România.

In 1990 ia fiinta Uniunea Teatrelor din România – UNITER , avandu-l ca presedinte pe actorul Ion Caramitru.

In 1995 România depune la secretariatul general al ONU instrumentele de ratificare a “Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice, precum si distrugerea acestora”, semnata la Paris, la 13 ianuarie 1993.

In 2000 presedintele Germaniei, Johannes Rau, aflat in vizita in Israel, isi cere in mod solemn iertare poporului evreu pentru Holocaust.

In 1564 se naste Galileo Galilei, fizician, matematician, astronom si filosof italian renascentist, considerat “parintele astronomiei observationale moderne”, “parintele fizicii moderne” si “parintele stiintei moderne”; in 1840, Titu Maiorescu – intemeietor al criticii românesti moderne, fondatorul Junimii, membru fondator al Societatii Academice Române; in 1850, Ion Andreescu – pictor român, membru post-mortem al Academiei Române; in 1851, Spiru Haret – matematician, sociolog, organizatorul invatamantului românesc de dupa 1864, membru al Academiei Române; in 1933, Iosif Sava – om de cultura, muzicolog, realizator de emisiuni TV; in 1951, Jane Seymour, actrita americana, iar in 1968, George Ivascu – actor român de teatru si film.

In 1897 moare Dimitrie Ghica, fiul domnului Tarii Românesti, Grigore Dimitrie Ghica, om politic; in 1927, Traian Grozavescu – tenor român; in 1965, Nat King Cole – pianist, interpret de jazz si cantautor American, iar in 1999, Henry Way Kendall – fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1990.