Semnificatiile zilei de 13 februarie

Astazi este Ziua Mondiala a Radioului, instituita in 2012, la propunrea Academiei Spaniole de Radio. Data celebreaza prima emisie a postului de radio al Natiunilor Unite din 1946. Radioul, recunoscut ca un instrument de comunicare puternic si un mediu de low-cost, este potrivit pentru a ajunge la comunitati indepartate si la persoane vulnerabile. In România, primul mesaj emis in eter pe calea radioului a fost la 1 noiembrie 1928 cand Dragomir Hurmuzescu, promotorul radiofoniei românesti, rostea “Alo, Alo aici Radio Bucuresti, România”.

In 1853 este inventata seringa de catre medicul ortoped Charles Gabriel Pravaz.

In 1856 incep lucrarile Congresului de Pace de la Paris care vor pune capat Razboiului Crimeii.

In 1895 este brevetat Cinematograful Lumiere – un aparat de filmat, de proiectie si de copiat, realizat de fratii Louis si Auguste Lumiere.

In 1931 New Delhi devine capitala Indiei.

In 1960 Franta detoneaza prima bomba nucleara.

In 1880 se naste Dimitrie Gusti, filosof, estetician si sociolog român, presedinte al Academiei Române, profesor la Universitatile din Iasi si Bucuresti, considerat creatorul sociologiei românesti; in 1903, Gheorghe Manu – fizician român; in 1922, Horia Caciulescu – actor român de teatru si film; in 1968, Mihai Leu – pugilist român, campion mondial WBO in 1997, ulterior retragerii din box a inceput sa concureze ca pilot de raliu, devenind campion national in 2003; in 1974, Robbie Williams – cantaret britanic, iar in 1979, Mena Suvari – actrita americana.

In 1571 moare Benvenuto Cellini, sculptor, gravor si scriitor florentin; in 1785, Crisan – unul dintre conducatorii Revolutiei de la 1784 din Transilvania; in 1877, Costache Caragiale – actor, regizor si dramaturg român, unchiul lui Ion Luca Caragiale; in 1883, Richard Wagner – compozitor german, iar in 1935, Ion Bianu – filolog român, fondatorul si organizatorul Bibliotecii Academiei.