Horoscopul saptamanii 13-19 februarie 2017

Berbec

Acasa, s-ar putea sa investesti in mobila sau in redecorarea locuintei. Ai nevoie de o schimbare. Fiind profunda aceasta necesitate, face ca saptamana care incepe sa fie momentul perfect sa pui in practica toate nevoile tale. E timpul sa te ocupi mai mult de tine, de infatisarea ta, de garderoba ta, de caminul tau, pentru ca numai asa vei reusi sa-ti gasesti si sa atragi pacea si linistea in viata ta. Atunci cand faci ordine in casa, faci ordine si in viata.

Taur

Gandesti prea mult, iti faci o mie si una de planuri iar la final te plangi ca lucrurile au iesit in maniera in care ti-ai dorit. Nici nu au cum sa iasa atata timp cat transmiti Universului semnale confuze: astazi vrei ceva, maine vrei altceva iar poimaine te intorci si te razgandesti pentru a reveni in acelasi punct de plecare. Iti recomand sa-ti iei cateva zile de vacanta, sa meditezi si sa stabilesti clar, cu precizie ce obiective iti doresti sa atingi cu adevarat pentru ca te pierzi in prea multe actiuni iar aceasta conduce la mult haos si dezorganizare. Saptamana aceasta s-ar putea sa scoti niste bani din buzunar pentru a face reparatii in casa sau la masina.

Gemeni

De multe ori esti laudat in horoscoape sau zodiace pentru intuitia de care dai dovada, lucru perfect adevarat, numai ca aceasta situatie nu se aplica in aceasta saptamana. Vei fi imprastiat, vei fi haotic, vei fi dezorganizat si ai nevoie sa-ti pui ordine in ganduri ca apoi sa-ti faci ordine in viata. Nu mai transmite semnale contradictorii si nu mai da celor din jur de inteles ca esti axat pe o directie cand tu de fapt, te organizezi in cu totul alta. Saptamana aceasta esti bine sustinut pe sectoarele achizitiilor, vanzarilor, imprumuturilor, inchirierilor.

Rac

Este nevoie sa te implici mai profund in problemele de acasa. Partenera sau partenerul tau are mare nevoie de prezenta si de intuitia ta pentru ca are de luat niste decizii importante. Capacitatea ta de neegalat de a intui comportamentul uman, de a face strategii si de a asculta vocea interioara, te transforma intr-o persoana foarte importanta, saptamana aceasta, pentru cei din jur. Incearca totusi sa fii atent la emotiile pe care le manifesti. S-ar putea sa dai dovada de nervozitate, de graba si in unele situatii, chiar de superficialitate, iar aceasta atitudine s-ar putea sa-i raneasca profund pe cei care au mai multa nevoie ca oricand de tine.

Leu

Familia iti ocupa toata atentia. Poate este vorba de o reuniune de familie, o nunta sau un botez. La locul de munca chiar daca acum situatia pare ca stagneaza, in realitate niste persoane importante, cu pozitie decizionala, sunt foarte atente la tot ce faci. Daca iti vei da cat de cat interesul, s-ar putea ca din toamna sa te bucuri de o promovare.

Fecioara

Saptamana aceasta, ar fi intelept sa te tii deoparte de toate certurile din familie. Indiferent de partea cui esti, la final, cei care au declansat conflictul se vor impaca, iar oalele se vor sparge in capul tau! La locul de munca cineva incearca sa iti submineze autoritatea. Fii pregatit sa te confrunti cu colegi lenesi, care arunca la tine toate responsabilitatile sau cu sefi care nu impartasesc aceeasi viziune cu tine.

Balanta

Conteaza pe sustinerea femeilor, pentru ca doamnele vor fi cele care iti vor intinde mana saptamana aceasta. Accentul cade mult pe sectoarele comunicarii si cel al finantelor. In urmatoarele zile vei avea multa putere de convingere, reusind sa atragi in echipa ta aliati puternici si binevoitori.

Relatia cu familia, mai ales cu rudele apropiate (mama, tata, frati sau surori) este mai tensionata saptamana aceasta si ar fi de dorit sa eviti pe cat poti subiectele sensibile care ar zgandari orgoliul celorlalti.

Scorpion

Esti destul de radical in raport cu colegii, cu subordonatii si cu prietenii. Felul in care comunici, felul cum analizezi lucrurile si maniera in care exprimi toate acestea, s-ar putea sa-i raneasca pe cei din jur. Asa incat, recomandarea saptamanii este sa-ti urmaresti limbajul si sa faci un efort de vointa pentru a exprima de o maniera mai blanda ceea ce simti. Esti plin de intentii bune si ai vrea sa-i ajuti pe toti, dar intrebarea pe care o ridicam este: ei vor sa fie ajutati? Incearca sa-ti imblanzesti atitudinea si sa lasi usa intredeschisa unei potentiale comunicari ulterioare. Nu da ultimatumuri, nu pune presiune pe nimeni, mai degraba ocupa-te de chestiile personale, de activitatile de zi cu zi, pentru ca ai foarte multe lucruri de rezolvat.

Sagetator

In primul rand, atentie la accidente de tot felul: de la amenzi platite in trafic la tamponari sau la defectiuni ale masinii sau defectiuni domestice. Sa stii ca poti evita foarte bine anumite inconveniente, daca vei fi extrem de atent atunci cand iesi din casa. Atata timp cat universul a considerat necesar sa te avertizeze, inseamna ca a facut-o cu un scop: sa te fereasca de complicatii si mai mari. Vestea buna a saptamanii vine din zona financiara: in sfarsit incepi sa simti cum situatia financiara se imbunatateste considerabil.

Capricorn

Ai idei mari, ai ambitie si mai mare, insa trebuie sa iti reactivezi relatiile, prietenii, cunostintele. Succesul pe care il astepti depinde de efortul de grup, nu numai de talentele tale. Incearca sa fii mai prietenos, incearca sa raspunzi diverselor invitatii la evenimente, pentru ca numai asa vei reusi sa pui toate energiile in miscare.Te enervezi mult prea usor si poti deveni victima celor care vor sa te manipuleze. Daca cineva descopera ca in aceste zile orgoliul este punctul tau slab si daca apasa pe coarda aceasta sensibila, risti ca la manie sa spui lucruri pe care le vei regreta profund ulterior.

Varsator

Ai muncit mult in ultima perioada. Este recomandabil sa incerci sa te distrezi si tu. Poti iesi la un film cu prietenii, poti sa iesi cu persoana iubita la restaurant la o cina romantica sau, pur si simplu, poti sta acasa pe canapea, urmarind un film preferat sau citind o carte interesanta.

Atentie saptamana aceasta la pierderi si la hoti, care s-ar putea sa incerce, fie sa-ti sparga locuinta, fie sa fure ceva din masina sau sa incerce sa-ti sterpeleasca portofelul. Asa incat fii cu ochii in patru, verifica de doua ori usa de la intrare, inainte de a pleca de acasa. In privinta starii de sanatate, iti recomand sa fii prudent la felul in care mergi pentru ca esti expus, in urmatoarele zile, unei predispozitii catre accidente domestice.

Pesti

Cand adrenalina scapa de sub control, poti adopta doua directii. Prima este una pozitiva, poti sa-ti folosesti energia in scopuri constructive, lucrand de dimineata pana seara asupra unui proiect sau implicandu-te mai profund in afacerea pe care o detii, A doua directie este una negativa, cand te vei pierde in discutii nesemnificative, total neinteresante. Depinde de tine ce vei alege, insa, cu siguranta, prima versiune pare mai atractiva decat a doua. In privinta dragostei, saptamana aceasta, poti fi atras de un prieten sau o prietena.