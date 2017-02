Semnificatiile zilei de 12 februarie

In 1541 este intemeiat orasul Santiago de Chile.

In 1864 este votat, de catre Parlamentul României, proiectul de lege pentru organizarea puterii armate in România.

In 1892 este inventat aparatul de cronofotografie de catre francezului Leon Bouly, prima inventie in istoria tehnicii, denumita ulterior cinematograf.

In 1924 are loc, la New York, premiera lucrarii simfonice “Rapsodia albastra” de George Gershwin.

In 2000 are loc, la Bucuresti, reuniunea statelor membre ale Pactului de Stabilitate din Europa de Sud-Est, la nivelul sefilor de state si de guverne, la finele careia este semnata “Carta relatiilor de buna vecinatate, stabilitate, securitate si cooperare in Europa de Sud-Est”.

In 2002 incepe procesul fostului presedinte al Iugoslaviei, Slobodan Milošević, la tribunalul de la Haga; acesta va muri, insa, inainte de terminarea procesului, in 2006.

In 2016 Papa Francisc se intalneste cu Patriarhul Kiril al Moscovei la Havana, Cuba, fiind pentru prima data cand se intalnesc liderii bisericilor romano catolice si ortodoxe ruse.

In 1809 se naste Abraham Lincoln, presedinte al Statelor Unite ale Americii, cel care a abolit sclavia, a intarit guvernul federal si a mordenizat economia; in 1862, Alexandru Davila – dramaturg român; in 1894, Otilia Cazimir – poet si scriitor; in 1923, Franco Zeffirelli – regizor italian de film; in 1950, Steve Hackett – chitarist englez, membru al trupei Genesis; in 1959, Dan Puric – actor si regizor de teatru roman; in 1980, Juan Carlos Ferrero – jucator spaniol de tenis de camp, iar in 1993, Jennifer Stone – actrita americana.

In 1690 moare Charles le Brun, pictor si decorator francez, reprezentant al clasicismului, creatorul decoratiunilor interioare la Versailles; in 1804, Immanuel Kant – filosof german, unul din cei mai mari ganditori din perioada iluminismului; in 1979, Jean Renoir – regizor francez de film, iar in 1984, Julio Cortázar – prozator, dramaturg si poet argentinian.