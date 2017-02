Semnificatiile zilei de 10 februarie

In 1388 este mentionat, pentru prima data, orasul-cetate Suceava drept capitala statului feudal Moldova.

In 1867 are loc, la Iasi, premiera piesei “Razvan Voda”, de Bogdan Petriceicu Hasdeu – prima drama istorica româneasca importanta.

In 1882 Bogdan Petriceicu Hasdeu este ales membru al Societatii de Lingvistica din Paris.

In 1942 este decernat primul Disc de Aur de catre Compania RCA VICTOR americanului Glenn Miller, pentru melodia “Chatta Nooga Choo Choo”.

In 1955 România si Iugoslavia semneaza un acord cu privire la stabilirea regulilor de navigatie in sectorul comun al Dunarii.

In 1965 Adunarea Generala a ONU alege România ca membru al Consiliului Economic si Social pentru o perioada de trei ani.

In 1968 se infiinteaza Societatea de Stiinte Istorice din România.

In 1997 supercalculatorul “Deep Blue”, fabricat de IBM, il invingea la sah pe campionul mondial Garry Kasparov.

In 1885 se naste Alice Voinescu, scriitoare, eseista, profesor universitar, critic de teatru si traducatoare româna; in 1890, Boris Pasternak – poet si prozator evreu rus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1958; in 1919, Iustin Pârvu – duhovinc român; in 1933, Victor Rebengiuc – actor român de teatru si film, iar in 1983, Lucian Goian – fotbalist român.

In 1755 moare Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, baron de la Brede) scriitor si filosof iluminist francez; in 1837, Alexandr Sergheevici Puskin – poet si dramaturg clasic rus din perioada romantica, considerat a fi cel mai mare poet rus si fondatorul literaturii ruse moderne; in 1923, Wilhelm Conrad Röntgen – fizician german, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1901; in 1997, Constantin Drâmba – astronom si matematician român, membru al Academiei Române, iar in 2014, Shirley Temple – actrita americana.