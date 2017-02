D.S.V.S.A. BACĂU a constatat abateri de la legislatia sanitară veterinară

În ultimele 30 de zile, inspectorii sanitari veterinari ai D.S.V.S.A. BACĂU, au constatat abateri de la legislatia privind siguranța alimentelor, desfasurarea unor activitati fara inregistare sanitara veterinara, sau fara respectarea conditiilor de igienă in spatiile de prelucrare si comercializare a produselor alimentare, fiind luate masuri de interzicerea functionarii si aplicate amenzi contraventionale in valoare de peste 13 000 lei .

În cadrul acțiunilor specifice de control sanitar veterinar, s-a dispus sanctionarea:

– pentru desfasurarea activitatii de catering fara document de inregistrare sanitara veterinara si fara respectarea cerintelor de igiena (ustensile de lucru neigienizate, frigidere neigienizate), fiind aplicata amenda in valoare de 2000 lei, la obiectivul restaurant. Suplimentar, s-a dispus interzicerea activitatii de catering pana la obtinerea documentului de inregistrare sanitara veterinara pentru acest tip de obiectiv;

– privind nerespectarea cerintelor de igiena in spatiul de prelucrare si comercializare a produselor alimentare (pereti neigienizati, ustensile de lucru neigienizate, paviment neigienizat), au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 5200 lei, in obiective tip laboratoare de patiserie, magazin alimentar si bar;

– pentru depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare, amenzi in valoare de 3800 lei, in unitati tip depozite alimentare, laborator patiserie si magazin alimentar;

– privind neintretinerea spatiilor de depozitare a produselor alimentare, a fost aplicata sanctiune contraventionala in valoare de 600 lei, pentru obiectiv – depozit alimentar;

– privind activitati de abatorizare cu documentatie incompleta a fost aplicata sanctiune contraventionala in valoare de 1500 lei, pentru obiectiv abator carne rosie;

– pentru raionarea necorespunzatoare a produselor alimentare, fiind aplicate avertismente scrise, in magazine alimentare, fabrica de bere, si depozit alimentar.