Semnificatiile zilei de 7 februarie

In 1741 este tiparit “Marele Hrisov al lui Constantin Mavrocordat” care stabilea o serie de reforme fiscale si administrative in Tara Româneasca.

In 1831 este promulgata Constitutia Belgiei, considerata a fi cea mai democratica din Europa acelei vremi.

In 1929, la Radiodifuziunea Româna, incep cursurile de limba germana predate prin sistemul linguaphon.

In 1935 Stroe si Vasilache, celebrul cuplu de comici, prezinta in premiera “Bing Bang” – primul film sonor realizat la Bucuresti cu o aparatura construita de inginerul român Argani.

In 1971 femeile din Elvetia isi castiga dreptul de vot.

In 1992 se pun bazele Uniunii Europene prin semnarea Tratatului de la Maastricht de catre Consiliul European.

In 1999 este inaugurat Centrul Sportiv Olimpic Zetra din Bosnia si Hertegovina – refacut dupa serioasele stricaciuni din timpul razboiului – de catre presedintele Comitetului Olimpic, Juan Antonio Samaranch, pentru a marca a XV-a aniversare a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Saraievo.

In 1478 se naste Thomas Morus, savant umanist englez, unul dintre intemeietorii socialismului utopic, autor al lucrarii “Utopia”; in 1777, Dinicu Golescu – carturar si memorialist român; in 1812, Charles Dickens – scriitor englez; in 1870, Alfred Adler – psihiatru austriac al carui sistem de psihologie individuala a introdus termenul de “sentiment de inferioritate”, numit mai tarziu “complex de inferioritate”; in 1885, Sinclair Lewis – scriitor american, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1930; in 1932, Dan Haulica – critic roman literar si de arta; in 1954, Dieter Bohlen – compozitor si producator german, membru al trupelor Modern Talking si Blue System, iar in 1982, Delia Matache – cantareata româna.

In 1736 moare Stephen Gray, astronom englez; in 1978, Dimitrie Cuclin – compozitor, muzicolog, filosof, scriitor si traducator roman; in 1979, Josef Mengele – criminal nazist, supranumit “Ingerul Mortii” datorita experimentelor inumane facute de el in lagarul de concentrare de la Auschwitz, iar in 1999, Regele Hussein al Iordaniei.