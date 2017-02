Semnificatiile zilei de 4 februarie

Astazi este Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului. Aceasta zi este parte a campaniei mondiale in lupta cu aceasta boala crancena, potrivit Cartei de la Paris, adoptate la Summit-ul mondial impotriva cancerului pentru noul mileniu, desfasurat la 4 februarie 2000. Cancerul este una dintre cauzele principale de deces in intreaga lume, unul din opt decese fiind determinat de aceasta necrutatoare boala, mai mult decat SIDA, tuberculoza si malaria la un loc – potrivit datelor OMS.

In fiecare an, peste 12 milioane de persoane primesc diagnosticul de cancer. In prezent, 7,6 milioane de oameni mor anual din cauza cancerului in intreaga lume, dintre care 4 milioane mor prematur – cu varste intre 30-69 de ani. 1,5 milioane de persoane care sufera de aceasta boala ar putea fi salvate daca ar fi luate masuri decisive pentru a atinge obiectivul OMS ‘”25 by 25’”: reducerea deceselor premature prin boli netransmisibile cu 25% pana in anul 2025. O statistica a OMS, publicata in 2011, a situat România pe locul 47 din 50 de tari, in ceea ce priveste numarul total de cazuri de cancer – 205 cazuri la 100.000 de locuitori.

Tara noastra se situeaza pe primul loc in Europa in ceea ce priveste mortalitatea prin cancer de col uterin. Acesta reprezinta a 2-a cauza de dedes din cancer la femeile din România, dupa cancerul mamar si prima cauza de mortalitate la femeile tinere intre 25 si 44 de ani. Conform OMS, rata mortalitatii prin cancerul de col uterin in România este de 2 pana la 2,7 ori mai mare decat in majoritatea tarilor Europei Centrale si de Est, si de 6,3 ori mai mare decat media tarilor Uniunii Europene. Aceasta se explica in primul rand prin faptul ca, in România, diagnosticul este pus in stadii tardive ale bolii, cand neoplazia este invaziva.

In 1927 este lanseat filmul “The jazz singer” – Cantaretul de jazz, de Warner Brothers, prima pelicula sonora din istoria filmului.

In 1934 echipajul român de bob de doua personae, format din Al. Frim si V. Dumitrescu, cucereste titlul de campion mondial, la Engelberg, Elvetia, iar in tara le-a fost decernat “Premiul national pentru sport”, ca merit pentru rezultatele obtinute.

In 1967 incepe constructia primei autostrazi din tara, Bucuresti-Pitesti.

In 2003 Parlamentul Iugoslav a proclamat oficial nasterea noului stat Serbia-Munte Negru, concomitent votandu-se si noua Constitutie.

In 2004 tenismanul elvetian Roger Federer devine Numarul 1 Mondial, dupa ce castiga turneul de Mare Slem Australian Open, invingandu-l in finala pe rusul Marat Safin cu scorul de 7-6(3); 6-4; 6-2.

In 1872 se naste Octav Bancila, pictor român; in 1929, Constantin Piliuta – pictor român; in 1975, Natalie Imbruglia – actrita si cantareata australiana, iar in 1988, Carly Patterson – gimnasta americana.

In 1849 moare Costache Conachi, unul dintre poetii reprezentativi ai perioadei de inceput a literaturii noastre; in 1962, Aurel Jiquidi – grafician roman; in 1993, Marieta Rares – actrita, iar in 2011, Vasile Paraschiv – muncitor român, luptator impotriva regimului comunist din România.