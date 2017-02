Semnificatiile zilei de 3 februarie

In 1359 apare prima mentiune documentara a Cetatii Neamt.

In 1815 este fondata prima fabrica pentru productia de brânza in vederea comercializarii, in Elvetia.

In 1959 un avion charter care transporta muzicienii Buddy Holly, Ritchie Valens si Bopper Big se prebuseste in conditii de ceata in apropiere de Clear Lake, Iowa, ucigand toti cei 4 pasageri de la bord, inclusiv pilotul; ulterior tragedia va fi numita “The Day the Music Died” – “Ziua cand muzica a murit”, popularizata in piesa “American Pie” a lui Don McLean in 1972.

In 1966 statia ruseasca automata “Luna 9” – lansata la 31 ianuarie 1966 – realizeaza prima aselenizare si transmite imagini ale suprafetei lunare.

In 1972 se deschid, la Sapporo, Japonia, primele Jocuri Olimpice de Iarna desfasurate in Asia.

In 1809 se naste Felix Mendelssohn Bartholdy, compozitor, dirijor si pianist german; in 1894, Norman Percevel Rockwell – desenator, ilustrator si pictor american; in 1925, Stefan Mihailescu–Braila – actor român de teatru si film; in 1941, Stefan Iordache – actor român de teatru si film, iar in 1976, Catalin Hîldan – fotbalist român.

In 1468 moare Johann Gutenberg, inventatorul tiparului; in 1954, Ionel Teodoreanu – scriitor roman; in 1968, Traian Gheorghiu – academician român, iar in 1997, Bohumil Hrabal – prozator ceh.