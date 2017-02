Semnificatiile zilei de 2 februarie

Astazi, la nivel mondial, este Ziua Marmotei, iar in România la aceasta data e marcata Ziua Ursului. Ziua Marmotei e sarbatorita cu precadere pe continental American, insa nici Europa nu o ignora, avand o istorie destul de timpurie, inca din sec. XIX.

Conform traditiei, daca o marmota iese din vizuina sa in aceasta zi si “isi vede umbra”, vor urma 6 saptamani de iarna. In caz contrar, vom avea parte de o primavara timpurie. Pe de alta parte, de Ziua Ursului sau Stretenia este ziua in care se intalneste iarna cu primavara.

In aceasta zi, ursul iese din barlog, astfel putandu-se face previziuni meteorologice importante. Daca afara e soare si ursul isi vede umbra, atunci se va speria, se va intoarce in barlog si va mai sta acolo inca sase saptamani, pentru ca atat va mai ține iarna. Daca insa ursul nu-si va vedea umbra in ziua de Stretenie, atunci va ramane afara si iarna se va intrerupe, iar primavara urmeaza sa se apropie. Astazi se sarbatoreste si Ziua Mondiala a Zonelor Umede, instituita in 1997.

Necesitatea unei asemenea zile este de a sublinia valoarea acestor zone si a beneficiilor acestora, in general, dar si de a promova conservarea si utilizarea rationala a zonelor umede. Zonele umede au fost definite ca fiind intinderile de balti, mlastini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este statatoare sau curgatoare, dulce sau sarata, inclusiv intinderi de apa marina a caror adancime la reflux nu depaseste 6 metri.

In 1536 conchistadorul spaniol Pedro de Mendoza infiinteaza orasul Buenos Aires din Argentina.

In 1871 orasul Roma devine capitala Italiei.

In 1889 sunt instalate primele 2 lampi electrice pentru iluminatul public in România, in fata Teatrului National Bucuresti.

In 1990 este reinfiintata Societatea Româna de Filosofie.

In 1998 este lansat postul de televiziune Acasă TV.

In 1882 se naste James Joyce, scriitor irlandez de limba engleza; in 1889, Traian Savulescu – biolog român, fondatorul Scolii românesti de fitopatologie, membru si presedinte al Academiei Române; in 1947, Vladimir Gaitan – actor român de teatru si film; in 1977, Shakira – cantareata columbiana, iar in 1987, Gerard Piqué – fotbalist spaniol.

In 1896 moare Nicolae Beldiceanu, poet român; in 1907, Dmitri Mendeleev – chimist rus; in 1948, Smaranda Braescu – aviator si parasutist român de renume mondial; in 1996, Gene Kelly – actor american; in 2009, Marius Pepino – actor român, iar in 2014, Philip Seymour Hoffman – actor american și regizor.