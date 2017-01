Semnificatiile zilei de 28 ianuarie

Astazi este Ziua Mondiala a Protectiei Datelor. Data a fost aleasa pentru a se celebra semnarea “Conventiei pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal”, incheiata la Strasbourg in anul 1981.

Aceasta Conventie este primul instrument legal adoptat in domeniul protectiei datelor. Conventia prevede, printre altele, libera circulatie a datelor cu caracter personal intre statele semnatare ale actului, cu exceptia cazului in care anumite state instituie derogari exprese de la regula liberei circulatii. In ultimii ani, aspectele legate de protectia vietii private si de protectia datelor s-au bucurat de o mare atentie mediatica.

Tehnologia a avansat in mod exponential, aducand schimbari majore in modul in care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a oferi bunuri si servicii. Acest lucru este valabil in special pentru mediul electronic – de la servicii bancare si calatorii, la retele sociale. Schimbul de date cu caracter personal face, de asemenea, obiectul eforturilor de a se asigura o societate care garanteaza siguranta si securitatea.

In 1865 se intemeiaza Societatea culturala “Ateneul Român”, din initiativa lui Constantin Esarcu, Nicolae Kretzulescu si V.A. Urechia.

In 1949 se infiinteazaa Consiliul International al Muzicii.

In 1966 Consiliului Mondial al Pacii proclama “Ziua internationala a mobilizarii impotriva razboiului nuclear”.

In 1999 se infiinteaza, la Bucuresti, Academia Româna de Aviatie, prin reorganizarea Centrului de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civila.

In 2001 are loc naufragiul vasului ucrainean Pamiat Merkuria, in Marea Neagra, soldat cu decesul a 16 de persoane si disparitia altor 3.

In 1611 se naste Johannes Hevelius, astronom de origine poloneza; in 1873, Colette – scriitoare franceza; in 1889, Martha Bibescu – scriitoare româna; in 1901, Teodor Tatos – pictor si scriitor român; in 1943, Florina Cercel – actrita româna de teatru si film; in 1955, Nicolas Sarkozy – politician francez, fost presedinte al Frantei; in 1972, Christian Sabbagh – jurnalist român; in 1976, Razvan Ciobanu – creator de moda român, iar in 1981, Elijah Wood – actor american.

In 1931 moare Henri Mathias Berthelot, general francez, membru de onoare al Academiei Române; in 1977, Virgil Gligor – medic veterinar, membru corespondent al Academiei Române; in 1979, Barbu Theodorescu – scriitor, istoric, folclorist si editor, exeget al operei lui Nicolae Iorga, iar in 2015, Yves Chauvin – chimist francez, laureat Nobel pentru Chimie in 2005.