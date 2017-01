Semnificatiile zilei de 27 ianuarie

Astazi este Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilita in 2005 printr-o Rezolutie a Adunarii Generale a Natiunilor Unite. 27 ianuarie este data la care, in 1945, cel mai mare lagar nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau (astazi in Polonia) a fost eliberat de armata sovietica.

Aceasta Rezolutie respinge orice negare a Holocaustului si incurajeaza statele membre ale Adunarii Generale a ONU sa transmita viitoarelor generatii lectia genocidului pentru ca aceasta pagina neagra a istoriei sa nu se mai repete.

Nu este cunoscut numarul exact al evreilor ucisi in Holocaust, insa cifra cel mai frecvent notata de istorici este de 6 milioane. Holocaustului se adauga si peste 5 milioane de alte victime ale atrocitatilor naziste: polonezi, romi, homosexuali, persoanele cu handicap si adepti ai sectei “Martorii lui Iehova”, toti etichetati drept “dusmani ai statului german”. Au fost ucisi in total 1,5 milioane de copii. In memoria victimelor Holocaustului, au fost ridicate diferite monumente si institutii in toate zonele lumii: Memorialele Holocaustului “Yad Vashem” din Israel, Memorialul Holocaustului din SUA, Memorialul Holocaustului din Berlin sau alte zeci de astfel de institutii din marile orase ale Europei, Statelor Unite ale Americii, Asiei sau din Israel, care tin vie amintirea victimelor genocidului.

In 1880 Thomas Edison primeste brevetul de inventie pentru sursa sa de iluminare incandescenta. In 1888 este fondata, la Washington, “National Geographic Society”.

In 1903 este fondata Confederatia patronala UGIR – Uniunea Generala a Industriasilor din România – actual denumita “UGIR-1903”.

In 1967 este semnat de catre URSS, SUA si Marea Britanie ”Tratatul privind utilizarea pasnica a spatiului cosmic pentru urmatorii 60 de ani”, ce va intra in vigoare la 10 octombrie.

In 198 se inaugureaza Biblioteca Româna de la Paris.

In 1756 se naste Wolfgang Amadeus Mozart, compozitor austriac; in 1775, Friedrich von Schelling – filozof german; in 1861, Constantin Prezan – maresal român, membru de onoare al Academiei Române; in 1935, Vasile Grigore – pictor român; in 1936, Florin Piersic – actor român de teatru si film; in 1942, Alexandru Mironov – scriitor, jurnalist si politician român; in 1975, Narcisa Suciu – interpreta, textiera si compozitoare româna, iar in 1978, Catalin Maruta – realizator TV român.

In 1901 moare Giuseppe Verdi – compozitor italian; in 1972, Mahalia Jackson – cantareata de jazz; in 1983, Louis de Funès – actor francez de teatru si film; in 2010, Jerome David Salinger – scriitor american, iar in 2015, Charles Hard Townes, fizician american, laureat Nobel pentru Fizica in 1964.