Horoscopul saptamanii 23-29 ianuarie 2017

BERBEC

Dragoste – Ideea de casatorie si cea de a va intemeia un camin s-ar putea sa vi se para mai atragatoare decat altadata. Dupa ce ati ezitat intre mai multe posibilitati, acum s-ar putea sa va decideti. Atentie totusi! Si persoana respectiva trebuie sa aiba aceleasi ganduri.

Bani – Nu luati rapid decizii legate de bani in aceasta saptamana. S-ar putea sa fiti dezamagiti de rezultate la final. Asteptarea si prudenta constituie atitudinea care va avantajeaza cel mai mult in acest moment.

Munca – In aceasta saptamana veti relaua niste relatii cu oameni care sunt importanti pentru bunul mers al carierei voastre. Schimburile de idei si conversatiile de buna calitate va vor scoate din impasul professional, oferindu-va solutii pentru problemele de la munca.

TAUR

Dragoste – Climatul astral al acestei saptamani nu este propice fidelitatii. Nu veti face nimic ca sa atrageti astfel de evenimente, insa o oportunitate s-ar putea sa se iveasca pe neasteptate. Atentie la ce alegeri faceti deoarece astrele nu favorizeaza judecata clara. Realitatea s-ar putea sa nu corespunda fanteziei.

Bani – Este o perioada foarte buna pentru a operatii financiare indraznete. Este bine sa calculati si riscurile, insa astrele sunt in favoarea unei imbunatatiri a situatiei materiale a Taurilor.

Munca – O sa descoperiti ca aveti mai multe calitati de combatant decat ati fi crezut. Pentru a va atinge obiectivele profesionale nu veti ezita sa iesiti din cochilie si sa va asumati riscuri importante. Nu trebuie sa va fie teama, nu gresiti. Totusi, este esential sa va pastrati sangele rece.

GEMENI

Dragoste – Nativi dina ceasta zodie trec printr-o perioada minunata din punct de vedere sentimental. Stabilitatea din cuplul lor li se va parea, in aceasta perioada, un lucru de mare pret. Totusi, Gemeniinu trebuie sa uite ca echilibrul intr-un cuplu nu e ceva ce se contruieste intr-o zi, ci necesita intelegere si determinare.

Bani – Evitati in aceasta saptamana tranzactii financiare sau operatiuni imobiliare. Daca sunteti obligati sa incheiati o afacere importanta, luati-va maximul de precautii.

Munca – In aceasta saptamana, o afacere noua s-ar putea dovedi profitabila, mai ales daca activati intr-un domeniu liberal sau comercial. Sunt favorizati mai ales cei care au meserii unde creativitatea este un imperativ. Este o perioada buna pentru semnat documente si acte.

RAC

Dragoste – Sunteti putin cam visatori, desi in acelasi timp va doriti din tot sufletul sa va construiti o relatie durabila si fericita. Trebuie totusi sa ramaneti ancorati in prezent si sa luati lucrurile asa cum sunt.

Bani – Riscati sa compromiteti echilibrul dumneavoastra bugetar, tocmai pentru ca ati scapat de unele datorii presante. Nu va relaxati prea mult si nu uitati ca veti face alte datorii daca cheltuiti fara masura.

Munca – Daca aveti un proiect important pe care vrei sa il puneti la punct sau sa il prezentati unui superior, ati face bine sa va grabiti. Saptamana aceasta este relativ bine aspectata insa ulterior veti intampina mai multe obstacole.

LEU

Dragoste – Leii vor observa o evolutie pozitiva a vietii lor sentimentale si sexuale. La orizont se profileaza evenimente si surprize placute. S-ar putea sa traiti un adevarat roman de dragoste saptamana aceasta insa asta nu inseamna ca finalul fericit este garantat.

Bani – Cateva mici preocupari legate de bani se arata la orizont. Nu va puteti baza pe schimbarea norocului, asa ca incercati sa nu va imprumutati, nu se stie daca veti putea sa va achitati datoriile prea curand. O impartire inteleapta a bugetului este o solutie mai buna.

Munca – In domeniul profesional, beneficiati de toata sustinerea astrelor. Asta inseamna ca veti fi dinamic si veti avea un spirit competitiv mai ascutit. Este bine sa profitati de aceste aspecte si sa va puneti in practica toate ideile.

FECIOARA

Dragoste – Sunteti intr-o situatie oarecum confuza deoarece sunteti la limita dintre prietenie si dragoste cu o persoana anume.Totusi reusiti sa atrageti complimente si zambete cu aerul dumneavoastra distant si misterios.

Bani – Mai multe planete va favorizeaza atunci cand vine vorba de castiguri materiale. Veti putea sa va echilibrati bugetul si chiar sa va permiteti ceva ce va doreati de mult.

Munca – In ceea ce priveste profesia Fecioarelor, saptamana aceasta li se vor cere tact, diplomatie si eleganta. Veti avea un volum mare de munca, insa este un moment bun sa va puneti in evidenta competentele. Munca bine facuta va va aduce mari satisfactii.

BALANTA

Dragoste – In dragoste, incercati sa nu confundati dorintele pe care le aveti cu realitatile. Veti fi absolut irezistibili, insa nu luati asta foarte in serios. Ramaneti cu picioarele pe pamant.

Bani – Gestionati-va cu intelepciune bugetul si totul va fi bine. Astrele nu vor avea nicio influenta asupra bugetului vostru in aceasta perioada.

Munca – Proiectele voastre profesionale nu se vor bucura de succes decat daca veti fi foarte discreti. Aceasta va fi calitatea de care trebuie sa dati dovada in fata persoanelor mai puternice care va sustin din umbra.

SCORPION

Dragoste – Incepeti aceasta periaoda luand decizii bune: sa va puneti ordine in ganduri, sa taiati toate relele de la radacina, sa renuntati la comoditate si la indoieli si sa lamuriti problemele. Orice ar fi, nu renuntati la intentia onorabila de a lua totul de la capat.

Bani – Echilibrul financiar este foarte important pentru voi. Tineti mai mult decat altii sa aveti un buget bine organizat si economii pe care sa contati.

Munca – Succesul profesional va este garantat, atat timp cat nu veti pretinde mai mult decat meritati. Configuratia astrala va promite un climat agreabil la serviciu si o ameliorare a statutului vostru.

SAGETATOR

Dragoste – Sarmul vostru este la cote maxime si reusiti sa seduceti cu o dezinvoltura de invidiat. Totusi, ar fi de preferat sa invetiti intr-o relatie care are potential de a deveni stabila.

Bani – Fie vi se cer datorii mai vechi, fie intervine o cheltuiala substantiala la care nu va asteptati. Nu va pripiti sa luati o decizie, fiti prudenti.

Munca – Aveti o vointa de fier, care va va ajuta sa depasiti toate obstacolele. Totusi, trebuie sa munciti mult pentru a va atinge obiectivele si sa gestionati relatiile cu sefii vostrii.

CAPRICORN

Dragoste – Simtiti ca debordati de afectiune si asta este o atitudine buna. Nu incercati sa va inhibati emotiile, altfel nu veti reusi decat sa indepartati persoana de care sunteti atrasi. Tot ce spuneti sau faceti va fi bine apreciat.

Bani – Decideti sa adoptati masuri severe de economisire. Este o disciplina necesara daca doriti sa va consolidati situatia materiala prezenta. Pentru unii nativi, aceasta atitudine ii va proteja de un pericol care le ameninta bunastarea.

Munca – Trebuie sa va apucati de treaba mai serios. Succesul din trecut nu este o garantie pentru alte reusite. Nu va culcati pe lauri si incepeti noi proiecte.

VARSATOR

Dragoste – Viata voastra amoroasa va fi mai linistita decat a fost in ultima vreme. Multi dintre nativii acestei zodii nu vor mai simtit nevoia sa isi dovedeasca faptul ca sunt irezistibili. Este doar o perioada de recalibrare si reprioritizare.

Bani – Aveti sansa sa traiti un moment de relaxare financiara. Nu va trebui sa va faceti griji cu privire la cheltuieli, insa nu inseamna ca nu trebuie sa va uitati pe ce dati banii.

Munca – Cresterea salariala la care visati de mai mult timp ar putea fi in sfarsit a voastra. Imaginatia voastra este la cote maxime la fel ca si sarmul. O combinatie castigatoare pe toate planurile, si chiar la birou.

PESTI

Dragoste – Puteti fi prieteni de nadejde sau amantii pasionali in functie de ce are nevoie partenerul. Implinirea sufleteasca vine din a-i oferi celuilalt ce are nevoie, facandu-l astfel dependent. Sunteti mai fermecatori ca niciodata, deci aveti parte de clipe de neuitat cu partenerul.

Bani – Riscati sa va cheltuiti bani mai rapid decat ii castigati, asa ca tineti seama de sfaturile celor care va indeamna la prudenta si la cheltuieli modeste.

Munca – La serviciu, din pacate, conflictele s-ar putea ivi mai des decat va asteptati. Veti reusi sa va impuneti sugestiile, chiar daca uneori sunt considerate prea indraznete. Viitorul va va da dreptate.