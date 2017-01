Rujeola: preventie, simptome si complicatii

Rujeola, boala infectioasa virala contagioasa, este cauzata de virusul rujeolic. Virusul acesta face parte din familia paramixovirusurilor, care de regula se fac vinovate pentru aparitia unor afectini respiratorii. Rujeola se transmite prin tuse, stranut sau chiar vorbit. Atunci cand micile particule de saliva ale persoanei infectate cu virusul rujeolic sunt inhalate pe gura sau pe nas de catre interlocutor, boala se instaleaza.

In primele zile dupa infectare, persoana poate transmite boala, fara sa stie ca o are pentru ca primele simptome apar dupa perioada de incubatie ce poate dura 1-2 sptamani. Simptomele bolii apar dupa 10 zile de la expunerea la virus. Dupa 5 zile de la debut, pacientul care sufera de rujeola nu mai este contagios. Episodul de rujeola creeaza imunitate pe viata, ceea ce inseamna ca nu poti avea aceasta boala a doua oara in viata.

Simptome rujeola:

Febra de peste 38 de grade Celsius

Rinoree

Inflamatii la nivelul ochilor

Tuse seaca

Marirea ganglionilor

Lipsa apetitului

Apatie

Diaree

De regula, dupa primele 4 zile, febra dispare si apar petele Koplik, specifice bolii. Aceste pete se formeaza pe mucoasa bucala si au aspectul unor puncte rosii, deschise la culoare in mijloc. In mai putin de 24 de ore dispar aceste pete, insa apare eruptia cutanata, intitial in spatele urechilor si apoi pe tot corpul.

Ceea ce face ca aceasta boala sa fie pericolasa sunt complicatiile, care apar la 30% dintre bolnavi:

Pierderea vederii

Inflamarea creierului (encefalita)

Pneumonia

Otita

Meningita

Hepatita

Sinuzita

Bronsita

Complicatiile apar in cazurile de malnutritie, persoane imunodepresive, deficit de vitamina A sau sarcina. Chiar daca nu sunt predispusi la complicatiile rujeolei din niciunul dintre motivele descrise mai sus, copiii mai mici de doi ani necesita internare intrucat e necesara supravegherea medicala.

Unul din 1000 de copii infectati cu virusul rujeolic devolta encefalita acuta, in timp ce 1 sau 2 dintre copiii infectati cu rujeola mor din cauza complicatiilor de natura respiratorie sau neurologica.

Tratament

Nu exista un tratament special pentru rujeola. In prima faza, se recomanda repaos si medicamentele pentru ameliorarea simptomelor: medicamente pentru scaderea febrei si pentru ameliorarea durerilor, daca acestea exista.

Daca apar complicatii, trebuie neaparat sa apelezi la ajutorul unui medic, care iti va prescrie tratamentul necesar. Antibioticele vor fi recomandate de catre medic numai in cazul pneumoniei, bronsitei ori sinuzitei aparute pe fondul rujeolei.

Pe perioada bolii se recomanda suplimentele de vitamina A, mai ales la copii. Deficitul de vitamina A produce xeroftalmie, adica uscaciunea ochilor, care poate duce, in cazurile grave, la pierderea vederii.

De asemenea, tot pentru protejarea vederii e indicat sa limitam folosirea telefonului si expunerea la lumina puternica de la televizor sau computer.

Preventie

In tarile dezvoltate, copiii sunt imunizati impotriva rujeolei in primul an de viata. De regula, vaccinul este eficient si pentru prevenirea rubeolei si oreionului. Vaccinul se face abia dupa ce copilul implineste un an pentru ca, inainte de implinirea acestei varste, sistemul sau imunitar nu poate raspunde in mod adecvat.

Anticorpii de rujeola sunt tranferati de la mama la copilul nou nascut, daca mama a fost imunizata ori daca a suferit un episod de rujeola pana la momentul nasterii. Cantitatea de anticorpi este mica si nu mai este eficienta dupa 6 luni.

Sursa: https://doc.ro