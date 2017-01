Semnificatiile zilei de 17 ianuarie

In 1904 este interpretata in premiera piesa de teatru “Livada de visini” de Anton Pavlovici Cehov, la Moscova.

In 1906 este infiintat Oficiul Român de Inventii in baza legii asupra brevetelor de inventii, care inregistra atat inventii românesti, cat si “brevete de importatii”.

In 1917 SUA plateste Danemarcei 25 de milioane de dolari pentru Insulele Virgine Americane.

In 1945 este eliberat orasul Varsovia de sub ocupatia hitlerista.

In 1946 este intrunit pentru prima data Consiliul de Securitate al ONU, la Londra, in palatul Westminster si adopta principiile de functionare ale acestui organism international.

In 1998 presedintele american Bill Clinton, acuzat de hartuire sexuala de catre Paula Jones, este audiat sub juramant timp de 5 ore; este pentru prima data in istoria SUA cand un presedinte in exercitiu depune marturie in calitate de acuzat in cadrul unei proceduri judiciare.

In 1706 se naste Benjamin Franklin, diplomat, om de stiinta, inventator, filozof, profesor si om politic, cel care a organizat prima biblioteca din America, inventatorul ochelariilor bifocali si a paratrasnetului; in 1820, Anne Brontë – scriitoare britanica; in 1899, Al Capone (supranumit Cicatrice) – gangster american; in 1933, Dalida (Jolanda Gigliotti) – cantareata franceza de origine italiana; in 1948, Mick Taylor – muzician britanic, membru al formatiei The Rolling Stones; in 1962, Jim Carrey – actor canadian, iar in 1976, Mircea Muraru – handbalist român.

In 1834 moare Giovanni Aldini, fizician italian; in 1936 moare Mateiu I. Caragiale – scriitor român; in 1985, Sorin Titel – prozator si eseist român, iar in 2008, Bobby Fischer – jucator american de sah.