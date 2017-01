Simona Gherghe va deveni mamica

Zvonul pe care toata lumea il comenteaza de un an incoace a devenit o certitudine. Click! a aflat ca Simona Gherghe (39 de ani) si iubitul ei, Razvan Sandulescu (41 de ani), vor deveni parinti anul acesta, in vara.

Simona Gherghe, una dintre cele mai longevive prezente pe micul ecran, se pregateste de concediu de maternitate.

„Simona se afla deja in trimestrul al doilea de sarcina si va naste la inceputul lunii iunie. Se simte bine si e foarte fericita. Nu face tam-tam cu aceasta veste, pentru ca ii place discretia si, oricum, nu este ceva ce va putea ascunde. Burtica incepe deja sa se contureze”, au confirmat, pentru Click!, surse din anturajul Simonei.

Vedeta show-ului „Acces direct”, pe care il prezinta din 2010 la Antena 1, nu a ascuns niciodata ca vrea sa fie mama. „Imi doresc foarte mult o familie si un copil, insa toate la timpul lor”, declara ea, intr-un interviu.

Iata ca dupa trei ani de relatie cu Razvan Sandulescu, de profesie consultant politic, Simona si-a inversat prioritatile si a decis sa se ocupe si de familie, nu doar de cariera.

Dupa vacanta de Sarbatori, pe care a petrecut-o linistita, acasa, Simona Gherghe va reveni pe micul ecran luni, 9 ianuarie, cand probabil le va spune si telespectatorilor vestea cea mare. Vedeta va avea si o alta surpriza pentru ca, alaturi de ea in platou, se va afla o noua asistenta. Paula Minginer (26 de ani), fosta concurenta la show-ul „Burlacul”, o va inlocui astfel pe Andra Gogan, care la randul ei a inlocuit-o in emisiune pe Iuliana Luciu.

Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate figuri din mass-media. Debutul ei in presa s-a intamplat de timpuriu, inca din anul al doilea de facultate, cand a intrat in echipa Radio Nord-Est Iasi, ca editor-prezentator stiri. Din 2001, s-a alaturat echipei Intact, fiind editor prezentator de stiri la TV BIT Iasi, statia locala a Antenei 1, timp de 1 an. In 2002, a fost chemata in redactia de stiri de la Bucuresti, ca editor-prezentator al Observatoarelor 13:00 si 17:00, in perioada 2002-2004, respectiv editor-prezentator al Observatoarelor 13:00 si 16:00, in perioada 2006-2009. Tot in 2009, a prezentat Observator 19, in weekend. Ca reporter de teren, a realizat sute de transmisiuni in direct, de la evenimente majore ( inundatii, alegeri, greve etc).

In 2007, a cochetat pentru prima data cu zona de divertisment, fiind gazda a patru gale Geniali, un show de exceptie, marca Valeriu Lazarov.

Din 2010, Simona este gazda emisiunii Acces Direct, unul dintre formatele cheie ale statiei. Cu Simona la carma emisiunii, Acces Direct a devenit lider de audienta, pe segmentul sau.

De-a lungul carierei de jurnalist, Simona Gherghe a realizat interviuri cu numeroase personalitati din tara si strainatate: James Blunt, Julio Iglesias, Patricia Kaas, The Scorpions, Juan Pablo Montoya, Giancarlo Fisichella, Snap, Shaggy, Michel Montignac, Goran Bregovic, Salman Rushdie etc.

Simona s-a nascut pe 31 octombrie 1977, in Iasi, si este absolventa a Facultatii de Litere, Sectia Limbi Moderne, din cadrul Universitatii Alexandru I. Cuza Iasi.

In afara de televiziune, este pasionata de schi si tenis, pe care le si practica, dar, in egala masura, iubeste lectura si calatoriile.

Sursa: http://www.agentiadepresamondena.com