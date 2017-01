O faimoasa jucatoare de tenis se marita

Cea mai faimoasa jucatoare de tenis a zilelor noastre, Serena Williams, va ajunge la Altar in anul 2017. Sportiva a fost ceruta de sotie de iubitul ei, Alexis Ohanian, in timpul unei vacante romantice petrecute la Roma.

Cererea in casatorie a venit in timpul unei mini vacante romantice petrecute la Roma, in perioada Sarbatorilor de iarna. Alexis Ohanian i-a cerut mana in acelasi restaurant in care cei doi au vorbit pentru prima data, in mai 2015.

Serena Williams si Alexis Ohanian au avut o relatie discreta, ascunsa de ochii presei, insa momentul cererii in casatorie a fost dezvaluit de Serena pe Social Media. Tot pe Instagram aceasta a postat si cateva fotografii cu ei doi, in care se vede si inelul de logodna.

Alexis Ohanian are o avere estimata la 6 milioane de dolari si a fost fondatorul Reddit, portal pe care l-a vandut in urma cu 10 ani.

