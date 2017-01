Semnificatiile zilei de 1 ianuarie

In anul 404 are loc ultima competitie cunoscuta de gladiatori, la Roma.

In 1766 este introdus, in Moldova, nartul – norma zilnica de lucru – prin asezamantul agrar al lui Grigore al III-lea Ghica.

In 1808 este interzis importul sclavilor in Statele Unite ale Americii.

In 1834 Gheorghe Sincai fondeaza prima scoala de fete din România.

In 1875 ia fiinta “Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti”.

In 1896 Wilhelm Conrad Röntgen anunta descoperirea razelor X.

In 1977 disidentii cehoslovaci publica manifestul vizand drepturile si libertatile omului – “Charta 77”.

In 1999 este introdusa moneda oficiala a Uniunii Europene – euro – initial doar in forma electronica.

In 2002 moneda euro este introdusa ca moneda oficiala in 12 tari ale Uniunii Europene – Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia si Spania.

In 2004 Irlanda devine primul stat care interzice fumatul in localuri.

In 2007 România si Bulgaria devin membre ale Uniunii Europene.

In 1449 se naste Lorenzo de Medici, om politic si umanist italian; in 1752, Betsy Ross – croitoreasa americana, cea care a cusut primul steag al Statelor Unite ale Americii; in 1860, George Washington Carver – educator, inventator si botanist american; in 1863, Pierre de Coubertin – filosof, istoric si sociolog francez, initiator al organizarii moderne a Jocurilor Olimpice; in 1868, George Murnu – scriitor si istoric, membru al Academiei Române; in 1897, Ana Aslan – medic specialist in gerontologie; in 1934, Gheorghe Dinica – actor român de teatru si film; in 1942, Ovidiu Iuliu Moldovan – actor român de teatru si film, iar in 1981, Vasile Maftei – fotbalist român.

In anul 379 moare Sfantul Vasile cel Mare, considerat sfantul care apara omenirea de spiritele rele; in 1748, Johann Bernoulli – matematician elvetian; in 1782, Johann Christian Bach – compozitor german; in 1894, Heinrich Hertz – fizician german; in 2003, Dumitru Tinu – ziarist, director al cotidianului Adevarul si al Clubului Român de Presa, iar in 2011, Marin Constantin – fondator al Corului National de Camera Madrigal.