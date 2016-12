Sorin Grindeanu este noul premier al României

Klaus Iohannis a luat decizia desemnarii lui Sorin Grindeanu pentru a forma Guvernul dupa discutia de jumatate de ora pe care cei doi au avut-o, joi, la Cotroceni.

Imediat dupa anuntul desemnarii, Liviu Dragnea, premierului desemnat si cativa lideri PSD s-au reunit pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la componenta Guvernului PSD – ALDE si a programului de guvernare.

Potrivit unor surse politice, Cabinetul Grindeanu este aproape gata si ar putea fi anuntat chiar vineri dupa-amiaza.

Dupa Anul Nou, Parlamentul se va reuni pentru a vota noul Guvern, dar si buget pentru anul 2017. Cei de la PSD nu au mari emotii cu privire la votul de investitura cata vreme au, impreuna cu cei de la ALDE, 250 de voturi din totalul celor 465 de deputati si senatori. In plus, liderul UDMR Kelemen Hunor a anuntat ca, cel mai probabil, va vota in favoarea Guvernului Grindeanu.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind desemnarea lui Sorin Grindeanu in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit Constitutiei.

“Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie a.c., decretul privind desemnarea domnului Sorin Mihai Grindeanu in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata“, anunta Administratia Prezidentiala.

Este o premiera anuntarea printr-un comunicat de presa a desemnarii premierului. De obicei, un astfel de anunt era facut de catre seful statului la Cotroceni, unde era invitat si prezentat public si cel care era desemnat.

Conform articolului 103 din Constitutie, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.

”Candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului. Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor”, mai prevede legea fundamentala.

Parlamentul este in vacanta, dar poate fi convocat oricand in sesiune extraordinara.