Semnificatiile zilei de 30 decembrie

In 1922 este ratificat tratatul privind infiintarea Uniunii Sovietice, sub forma uniunii mai multor republici.

In 1947 Regele Mihai I este fortat sa abdice si sa renunte la conducerea statului, pentru a se proclama Republica Populara Româna.

In 1976 se infiinteaza societatea româno-franceza Oltcit, in urma unui parteneriat intre autoritatile de stat române si producatorul francez de automobile Citroën, pentru ca in 1977 sa inceapa la Craiova ridicarea unei fabrici moderne pentru constructia unui automobil de dimensiuni mici.

In 2006 este executat fostul presedinte al Irakului, Saddam Hussein, dupa ce a fost gasit vinovat de crime impotriva umanitatii de catre Tribunalul Special Irakian.

In 1819 se naste Theodor Fontane, scriitor german; in 1865, Rudyard Kipling – scriitor britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1907, celebru pentru povestirea sa pentru copii “Cartea Junglei”; in 1931, Teofil Vâlcu – actor român de teatru si film, iar in 1986, Ellie Goulding – cantareata britanica.

In 1691 moare Robert Boyle, filosof si fizician irlandez; in 1944, Romain Rolland – scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1915; in 1968, Trygve Lie – Secretar-General al ONU; in 2010, Bobby Farrell – cantaret de muzica pop si dansator in trupa Boney M, iar in 2014, Luise Rainer – actrita germana de film.