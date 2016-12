Semnificatiile zilei de 25 decembrie

In 1908 iese de sub tipar, la Valenii de Munte, gazeta “Neamul Românesc Literar”, sub conducerea lui Nicolae Iorga.

In 1916 Regele Ferdinand instituie ordinul militar de razboi “Mihai Viteazul”, cu trei clase.

In 1989 Televiziunea Româna transmitea in direct, pentru prima data, slujba de Craciun de la Patriarhia Româna.

Iar in timpul Revolutiei Române din decembrie ’89, in urma unui proces sumar, Tribunalul Militar Extraordinar Român condamna la moarte cuplul dictatorial Nicolae si Elena Ceausescu si in aceeasi zi vor fi executati in Targoviste, prin impuscare.

In 1991 ia fiinta Federatia Rusa, in urma desfiitarii U.R.S.S. – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

In 2000 are loc ultima eclipsa de Soare a mileniului doi, cu grad de acoperire 72%, vizibila in nord-vestul SUA, nord-estul Canadei si sudul Groenlandei.

In 1821 se naste Clara Barton, asistenta medicala americana, fondatoarea Crucii Rosii americane; in 1899, Humphrey Bogart – actor american; in 1923, Victor Ciornei – dirijor roman; in 1941, Ioan Alexandru – poet si traducator român; in 1963, Constantin Aur – pilot român de raliuri, iar in 1978, Paula Seling – cantareata româna.

In 1905 moare Fiodor Svedov, fizician rus, intemeietorul reologiei sistemelor disperse; in 1963, Tristan Tzara (Samuel Rosenstock) – poet si eseist român de etnie evreiasca; in 1977, Charles Chaplin – actor, regizor si producator britanic, iar in 2000, W.V. Quine – filosof si logician american.