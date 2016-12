Semnificatiile zilei de 19 decembrie

In 1240 este utilizat pentru prima oara termenul “parlament” intr-un document regal oficial din Anglia.

In 1898 se infiinteaza, la Iasi, Societatea Universitara Româna, condusa de A. D. Xenopol.

In 1972 nava spatiala Apollo 17 aterizeaza in Oceanul Pacific, incheindu-si, astfel, misiunea de aselenizare controlata.

In 1997 are loc premiera filmului Titanic, in regia lui James Cameron, considerat unul dintre cele mai scumpe filme, situat pe primul loc in lista filmelor cu cele mai mari incasari din toate timpurile si rasplatit cu 11 premii Oscar.

In 2000 este dezvelita statuia poetului si revolutionarului pasoptist Sándor Petőfi, opera a sculptorului László Hunyadi, la Targu Mures.

In 1898 se naste Ioan Sima, pictor român; in 1901, Rudolf Hell, considerat inventatorul faxului; in 1915, Edith Piaf – cantareata franceza; in 1927, Ramon Tavernier – compozitor, dirijor si orchestrator român de muzica usoara, de origine franceza, iar in 1987, Karim Benzema – fotbalist francez.

In 1848 moare Emily Brontë, scriitoare engleza; in 1915, Alois Alzheimer – medic psihiatru si neuropatolog german, care descrie pentru prima data o forma de dementa degenerativa, cunoscuta si in prezent ca Boala Alzheimer; in 1996, Marcello Mastroianni – actor italian, iar in 2013, Nae Lazarescu – actor român.