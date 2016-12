Horoscopul saptamanii 19-25 decembrie 2016

BERBEC

Coordonatele comportamentale ale acestei perioade sunt brutalitatea, radicalismul, lipsa de masura si moderatie ori agresivitatea. Cu sau fara prea multa placere, este posibil sa fie nevoiti sa plece pe neasteptate joi in calatorii lungi si total nedorite. Diplomatia acestor nativi e pusa la grea incercare si de alte evenimente cam imprevizibile. Devin parteneri de nadejde, care obliga persoana cu care sunt casatoriti sa respecte anumite standarde. Nativele s-ar putea ca in loc sa iubeasca, sa prefere sa-si procure mijloacele care le asigura luxul dorit.

TAUR

Fanatismul, lipsa de maleabilitate si radicalismul se manifesta in toate domeniile. Unii nativi participa la debutul unor afaceri mari, al unor tratative secrete de anvergura. Cei mai multi pot instala marti un regim dictatorial in familie. E posibil sa aiba loc adevarate campanii obositoare, de curatenie generala si aprovizionare pantagruelica. Nu va intrece nimeni joi, cand faceti proiecte admirabile, dar imposibil de pus in practica (e vorba mai ales de viata sentimentala si amoroasa). Se dovedeste ca nativele fac greseli din ce in ce mai mari si se auto pedepsesc.



GEMENI

Unele ilegalitati si incapacitatea unor personalitati bancare de a administra banii publici ii vor preocupa la maximum. Se vor inregistra joi stari de tensiune familiala datorate conflictelor de tot felul. La probe ale destinului vor fi supusi si nativii cu Ascendentul in aceasta zodie. Nu vor avea timp pentru iubire pentru ca nu vor sti cum sa faca fata tuturor incurcaturilor. Au un partener de cuplu care le va accepta hachitele si nu este exclus ca experientele sexuale sa fie memorabile. Nativele vor accepta invitatiile pentru Craciun pe ultima suta de metri.

RAC

Coruptia, birocratia si dezordinea vor stopa intreg intervalul progresul acestor nativi. Se inregistreaza marti o lipsa de pragmatism din partea majoritatii acestora, cu implicatii ulterioare. Au multi adversari si nu e de mirare, deoarece inregistreaza succese financiare remarcabile, cu conditia sa aiba ca parteneri Lei exuberanti si mai curajosi. Va trebui sa renuntati miercuri macar la o parte din drumuri si cel mai bine ar fi sa alegeti si joi un program mai “relaxant” decat pana acum. Nativele trebuie sa se gandeasca la repercusiuni inainte de a vorbi!

LEU

Nimic nu se poate face fara acordul sau implicarea unui nativ din Leu. Contractele incheiate miercuri nu vor rezista insa prea mult timp. Violenta se manifesta prin inmultirea accidentelor rutiere in care sunt implicati nativii din aceasta zodie. Nu veti reusi sa va scapati joi de rudele dvs. Partenerii nu aproba incercarea de a va retrage invitatiile. E posibil ca persoana iubita sa fie mai critica si sa nu suporte delasarea. Vor fi curtati, numai ca vor ajunge la concluzia ca partenerii actuali sunt totusi cei mai buni amici. Nativele isi aleg joi destul de prost momentul in care sa fie sincere cu persoana iubita (unele se vor comporta la fel si cu rudele).

FECIOARA

Se lanseaza marti activitati profitabile datorita deciziilor rapide si tendintei de schimbari. Aproape toti nativii nu suporta constrangerea si sunt in cautarea emotiilor. Miercuri, activitate intelectuala este intensa, dar diplomatia are de suferit din cauza declaratiilor necontrolate. Se bucura pentru fiecare invitatie in parte, iar apoi o refuza. Pot deveni violenti, daca sunt refuzati. Tulburarile sunt stresante pentru cei din jur, fie ca este vorba de iubire, fie ca cei din anturaj nu sunt de acord cu ei. In cazul nativelor, incercarea de a-si ascunde nemultumirile sentimentale este foarte periculoasa.

BALANTA

Gentili si diplomati, vor fi in culmea iubirii. Cei casatoriti vor fi in pericol de a uita ca nu sunt liberi, mai ales ca parca “norocul” ii cauta numai pe ei. Aventuri periculoase joi. Ii uimiti pe cei ce va inconjoara prin buna dispozitie si optimism. Impulsivitatea si mai ales imprudenta conduc nu numai la producerea de accidente, ci si la dizolvarea unor “aliante” pentru o petrecere planificata de mult timp. Cei mai afectati sunt partenerii din semne de aer. Mici obstacole vor impiedica joi semnarea unor acte importante. In acest interval, este de preferat ca nativele sa nu puna bazele unor “afaceri” noi.

SCOPRION

Tendinta spre furie si dorinta de a se impune actioneaza asupra tuturor nativilor, tineri sau maturi, dar toti continua sa aiba noroc financiar. Afacerile de succes sunt ghidate acum de sensibilitate artistica si talente muzicale, teatrale etc. Exista o tendinta la visare, imaginatie si mult optimism. Joi, se organizeaza petreceri impresionante. Nici dvs. nu va explicati de ce sunteti atat de exuberant, tinand cont ca aveti destule probleme. Joi, trebuie sa va sfatuiti cu cineva, inainte de a lua decizii regretabile. Nativele raman in week-end acasa, pentru ca sunt fara mijloace financiare.

SAGETATOR

Gelozia ii anima pe multi dintre nativi si le otraveste viata (vor fi stresanti din cauza tiradelor nesfarsite la care nu vor renunta). Pot sa suporte intoxicatii ori alergii din cauza unor alimente exotice. Se va produce un schimb de stafeta, care ii va avantaja in mod cert doar pe nativii din Scorpion. Tensiunile vor aparea in preajma petrecerilor. Veti aduce lumina in sufletul celor dragi vineri, cand ii veti convinge sa aiba multa rabdare, sa nu ia decizii importante in graba, mai ales daca este vorba de locul de munca. Nativele se cearta cu protectorii pentru ca nu le suporta partenerul de viata.



CAPRICORN

Au ocazia sa isi schimbe efectiv destinul din toate punctele de vedere: financiar, profesional si erotic. Vor participa la tot, vor coordona armonios petrecerile in care se implica si se vor dovedi mai diplomati decat de obicei. Avantajati sunt si partenerii lor, dar doar din punct de vedere financiar. Unii nativi vor face descoperiri importante. Nu vor aparea evenimente deosebite in acest interval si vor exista momente cand veti marturisi ca va plictisiti. Nativele sunt pline de energie si doresc sa faca schimbari majore, numai ca deciziile luate vor presupune riscul de a se insela.

VARSATOR

Se va manifesta de luni o recrudescenta periculoasa a unor ilegalitati, care ii afecteaza in mare masura pe nativii din aceasta zodie. Intregul interval, este necesar sa-i ocrotiti pe toti membrii familiei care nu se descurca singuri. Miercuri, vor aparea multe discutii cu sefii directi care au in vedere consolidarea unor noi activitati. Agresivitatea prin intermediul cuvintelor va favoriza aparitia conflictului major de la mijlocul saptamanii, cand este posibila chiar inregistrarea unui proces penal. Nativele se vor afirma prin petreceri de lux vineri.

PESTI

Dorinta de putere este contracarata in cazul lor de intuitie. Nativii ce lucreaza in politie sau in armata vor inregistra cele mai mari succese. Tendintele spre exagerare ori excese vor avea un rol pozitiv pentru aproape toti. Se va munci mult pentru organizarea petrecerilor de sezon! Patronii vor fi “nemilosi” si vor impune un program “dictatorial”. Apar multe satisfactii profesionale (sunt avantajati nativii ce au experienta de viata, care cunosc reactiile celor din jur la noutati neverificate). Acceptati marti metode noi de lucru, dar nu deveniti mai liber la sfarsitul saptamanii. Nativele sunt prea visatoare si lipsite de simtul realitatii.