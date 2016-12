Semnificatiile zilei de 17 decembrie

In 1790 este descoperita, in Mexico City, “Piatra Soarelui” inscriptionata cu calendarul Aztec, o piatra de 3,58 metri in diametru, 0,9 metri grosime si o greutate de 24 de tone.

In 1851 se infiinteaza Conservatorul de muzica din Bucuresti, din initiativa lui Andrei Wachmann si a lui Ludovic Wiest.

In 1909 este adopta, de catre Camera Deputatilor, “Legea privind sindicatele functionarilor statului”, care interzicea dreptul de asociere si de greva tuturor salariatilor statului, ai judetelor si comunelor.

In 1971 Marea Adunare Nationala adopta “Legea cetateniei române”, care prevedea pierderea cetateniei române de catre cei care pleacau din tara in mod clandestin sau fraudulos si de catre cei care, aflandu-se in strainatate, se faceau vinovati de “fapte ostile”.

In 1989 la Timisoara incepe sa se traga in manifestanti, la ordinele lui Ceausescu, in mai multe zone: din Piata Libertatii pana la Opera, in zona Podului Decebal, pe Calea Lipovei; intrarile in oras sunt blocate de Tab-uri si intreg orasul, supravegheat de elicoptere militare.

In 1997 incepe sa emita postul privat de televiziune „Prima TV”.

In 2000 are loc reinaugurarea “Coloanei fara sfarsit”, opera a sculptorului Constantin Brancusi, care s-a aflat timp de 4 ani in lucrari de restaurare.

In 2007 incepe demolarea fostului Stadion National pentru a se construi unul nou, actualul Arena Nationala, inaugurat in 2011.

In 1778 se naste Humphry Davy, inventator si chimist britanic, care a descoperit metalele calciu, sodiu, bariu si bor; in 1893, Dimitrie Bagdasar – medic roman, neurochirurg, profesor la Facultatea de Medicina din Bucuresti, intemeietorul scolii românesti de Neurochirurgie, membru al Academiei Române; in 1936, Papa Francisc – al 266-lea episcop al Romei si papa al Bisericii Catolice, iar in 1940, Nicolae Lupescu – fotbalist român.

In 1830 moare Simón Bolívar, unul dintre conducatorii luptei de eliberare a popoarelor din America Latina de sub dominatia spaniola; in 1912, Spiru Haret – savant si om politic liberal român, vicepresedinte al Academiei Române; in 1987, Marguerite Yourcenar – scriitoare franceza, prima femeie membru al Academiei Franceze, iar in 2011, Cesária Évora – cantareata din Republica Capului Verde.