Premieră chirurgicală internationala la Institutul de Boli Cardiovasculare Iași

O echipa de chirurgi de la Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof.dr George.I.M Georgescu din Iași și de la Spitalul de Recuperare din Iași au efectuat, vineri, 9 decembrie 2016 în premieră internațională, o intervenție chirurgicală în timpul căreia o femeie a fost operată pe cord și i s-a efectuat o protezare de șold.

Pacienta în vârstă de 86 de ani a fost internată la Institutul de Boli Cardiovasculare din cauza unei afecțiuni cardiace pentru care era nevoie de o protezare aortică. Joi, cu o zi înainte de operație, femeia a leșinat și în cădere și-a fracturat șoldul stâng.

Din cauza noii complicații, intervenția a fost amânată. Vineri dimineața, o echipă de șase medici, 14 asistenți medicali și personal auxiliar de la Institutul Boli Cardiovasculare și Spitalul de Recuperare din Iași au intrat în sala de operație hibrida a Institutului.

„Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași dispune de o sală de intervenții cardiovasculare hibride care a permis realizarea acestei interventii. In cazul pacientei s-a efectuat două dintre cele mai complicate intervenții chirurgicale din zona cardiacă și ortopedică”, a declarat prof. dr Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Iasi in cadrul Conferintei de Presa organizate in urma acestei interventii.

Intervenția pentru afecțiunea cardiacă a durat mai bine de două ore, cu patru ore mai puțin dacă medicii ar fi recurs la o altă abordare. După ce a fost rezolvată problema cardiacă, echipa condusa de Paul Botez a efectuat a doua parte a interventiei.

“După intervenția pe cord, sub aceeași anestezie care a fost prelungită am efectuat implantarea unei endoproteze pentru fractură. Particularitatea este că pe un pacient destul de fragil, în vârstă, în timpul unei intervenții chirurgicale s-au rezolvat două endoprotezări echivalente unor transplanturi. Intervenția a ieșit perfect”, a subliniat prof.dr. Paul Botez, șeful Clinicii de Ortopedie din cadrul Spitalului de Recuperare Iași.

În urma intervenției efectuate pacienta se va putea deplasa la numai o zi de la efectuarea intervenției.