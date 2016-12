﻿﻿Semnificatiile zilei de 9 decembrie

Astazi este Ziua Internationala Anticoruptie, stabilita, in 2003, de Conventia Organizatiei Natiunilor Unite impotriva Coruptiei (U.N.C.A.C.). Semnata si de România la aceeasi data, Conventia Organizatiei Natiunilor Unite impotriva Coruptiei este primul tratat cu vocatie universala in domeniul combaterii coruptiei la nivel mondial.

Aceasta zi este un prilej de a sublinia faptul ca lupta pentru prevenirea ai combaterea coruptiei trebuie asumata la nivel individual. Coruptia reprezinta una dintre cele mai serioase amenintari la adresa statului de drept in cadrul societatii contemporane, prin subminarea institutiilor si valorilor democratice si atentarea la ordinea sociala si capacitatea statului de a asigura drepturi si libertati egale tuturor cetatenilor sai. Astfel, corupţia ne afecteaza pe toti si slabeste respectul pentru lege. De aceea este nevoie de un efort comun pentru prevenirea si combaterea practicilor corupte.

In 1793 iese de sub tipar primul ziar american, “American Minerva”, fondat de catre Noah Webster.

In 1894 este pus in circulatie, pe strazile Bucurestiului, primul tramvai electric, purtand numarul 14, pe ruta Cotroceni – Obor.

In 1948 Adunarea Generala a ONU adopta “Conventia pentru prevenirea si reprimarea crimei de genocid”.

In 1966 este data in functiune Hidrocentrala Vidraru de pe raul Arges.

In 1968 are loc prima demonstratie a utilizarii mouse-ului in Statele Unite ale Americii.

In 1991 este adoptat “Acordul privind crearea unei Uniuni politice, economice si monetare”, la reuniunea la nivel inalt a CEE de la Maastricht, tratat ce va intra in vigoare la 1 noiembrie 1993.

In 1992 se anunta public despartirea dintre printul Charles, Print de Wales si Diana, Printesa de Wales.

In 1608 se naste John Milton, poet si publicist englez; in 1916, Kirk Douglas – actor american; in 1949, Valentin Marica – scriitor, poet si publicist român, iar in 1968, Ionut Lupescu – fotbalist român.

In 1681 moare Anthonis van Dyck, pictor flamand; in 1941, Dmitri Merejkovski – scriitor rus, iar in 1996, Mary Leakey – antropolog britanic.