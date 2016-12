Horoscopul saptamanii 5-11 decembrie 2016

BERBEC

Mai sentimentali si mai romantici, raman la fel de sensibili si foarte decisi sa nu renunte la deciziile lor. Pana la mijlocul intervalului, relatiile parteneriale (inclusiv cele cu persoana iubita) sunt “caldute”, aproape casnice. Marti, sunt totusi cuprinsi de un fel de furie oarba si isi invinovatesc eventualul partener de toate relele posibile. Nu trebuie sa ii luati in seama miercuri pe cei care sustin ca nu ati reusi nimic, daca nu ati avea atat de mult noroc (chiar daca au dreptate). Profitati joi de noile oportunitati! Nativele vor primi functii noi, pot fi chiar promovate ori li se recunosc in public calitatile. Disfunctiile tiroidiene si problemele stomatologice se pot insa agrava brusc.

TAUR

Intervalul poate fi caracterizat ca un fel de respiro la nivel profesional. Vor avea multa rabdare miercuri si vor organiza o intalnire cu toti membrii familiei. Primiti vesti bune de departe joi. Inca nu v-ati invatat minte si ii credeti in continuare pe cei ce v-au dezamagit si cu alte ocazii. Partenerul de cuplu are impresia ca nu va mai cunoaste. De vineri, relatiile parteneriale si cea de cuplu sunt exceptionale, chiar daca familia se amesteca si incearca sa va convinga ca nu exista fidelitate. Singurele domenii dificile sunt cel legat de situatia financiara personala (cam precara) si pentru cei care au copii, problemele de sanatate ale acestora. In cazul nativelor, se fac multe calatorii scurte si nu foarte placute.



GEMENI

Munciti atat de mult, incat nimanui nu i se mai pare ciudata prosperitatea voastra. Visati la concediu, insa nu va puteti desprinde de programul stabilit chiar de voi (in plus, continua sa apara constant contracte). Cei tineri se pot indragosti la prima vedere, iar cei maturi reiau o relatie veche. O durere de cap persista intreaga zi de miercuri. Va gasiti joi contracte serioase, care pot sa va aduca visata bunastare. Nu va puteti imbogati din cauza datoriilor acumulate, dar nici nu mai sunteti la fel de stresat ca pana acum de grija zilei de maine. Cereti ajutorul unei persoane cam neserioase care nu se va tine de cuvant. Nativele se implica sentimental intr-o relatie lipsita de viitor.

RAC

Foarte atragatori si vorbareti, cei mai multi traiti povesti de iubire cum nu ati visat vreodata. Mai pragmatici decat pana acum, dar la fel de dedati exceselor, sunteti obligati de imprejurari sa invatati miercuri ceva nou, sa va perfectionati. Pentru o mare parte dintre acesti nativi, exista posibilitatea sa plece pe neasteptate peste hotare. Cei tineri primesc inca de luni oferte sentimentale, greu de refuzat. Astfel pot aparea multiple complicatii, indeosebi pentru cei casatoriti. Miercuri, va dedati multor feluri de placeri, dar lipseste cu desavarsire sexul. O propunere amoroasa va ia prin surprindere joi si aveti o reactie ciudata. Nativele trebuie sa dea explicatii si sa-si ceara scuze.

LEU

Mult mai temperati, lipsiti de energia de pana acum, dar si de simtul umorului, le faceti, cu buna stiinta, viata grea partenerilor dvs. Sunteti pretentiosi, dornici sa va impuneti cu orice pret si apoi va mirati miercuri ca sunteti barfit de intreg anturajul. Chiar daca va indragostiti, aveti grija sa va pastrati secrete intentiile si sentimentele! Vi se ofera ocazii diverse de a va razbuna pe acei parteneri ce v-au umilit cu voie sau inconstient. Sunteti preocupat de aspectul dvs. si nu pregetati sa va innoiti garderoba ori gama de accesorii. E bine ca optimismul nativelor le ajuta joi sa nu-si piarda increderea in propriile forte.



FECIOARA

Exagerat de pragmatici si foarte energici, considerati ca a venit vremea sa puneti lucrurile la punct, facand abstractie de starea de sanatate care inca nu este stabila. In prima parte a intervalului, cei tineri vor sa se casatoreasca, iar cei maturi vor o casa noua, mai mare si mai impunatoare. Banii apar cu taraita si numai incepand de joi. Unii nativi vor exagera si isi vor schimba activitatea prin modificari esentiale. Sunteti supus vineri la tot felul de teste de catre colaboratori, care vor sa va dovedeasca ca sunt indispensabili. Pentru native, are loc un eveniment foarte important, care le obliga sa lipseasca de la serviciu zilnic o parte din program.

BALANTA

Apare posibilitatea sa va redresati din punct de vedere financiar, dar de abia de miercuri. Pana atunci, toate incasarile pe care le faceti sunt sortite sa ajunga in buzunarele altora. Intregul interval, munciti mult si cu placere, mai ales ca aveti sansa sa va faceti prieteni influenti. Celor din anturaj li se pare ciudata prosperitatea voastra. Sanatatea e precara intreg intervalul. Faptele bune ale celor din anturaj va emotioneaza. Aveti joi o discutie sincera cu sefii dvs. Vineri, o femeie va solicita atentia. Nativele vor amana tot ce ii priveste pe membrii familiei, desi pana acum au preferat sa-i puna pe primul plan.

SCORPION

Intransigenta dvs., oricat de justificata ar fi, nu mai e acceptata de nimeni. Doar familia si persoana iubita au curaj sa va spuna clar parerea lor, in rest, anturajul prefera sa va barfeasca cu “spor”. Situatia financiara este infloritoare, asa ca nu sunt excluse eventuale calatorii peste hotare. Aveti dreptate sa le faceti joi reprosuri prietenilor. Nu veti reusi intr-un interval atat de scurt sa rezolvati problemele pe care doriti sa le finalizati. Faceti eforturi pentru a va recupera starea de sanatate si considerati ca nu sunteti ajutat suficient. Vineri, incepe o perioada in care va puteti accidenta! Sambata, persoana iubita de nativele zodiei pleaca intr-o calatorie.



SAGETATOR

Pentru cei tineri, dorinta de a locui singuri, devine aproape o obsesie, mai ales ca au acum servicii bune. Cei maturi se multumesc doar sa-si renoveze locuinta. Toti invata lucruri noi cu placere si se implica in activitati multiple. Cea mai complexa situatie este insa cea a celibatarilor, care isi ascund intentiile ca sa scape de eventuale critici. Apar surprize diverse la nivelul ruperii unor relatii de amicitie. Amanati joi intalnirile legate de semnarea unor acte. Vineri, schimbarile imprevizibile le streseaza pe native si este posibil sa faca greseli minore, dar care produc multe emotii tuturor.



CAPRICORN

Mai introvertiti decat pana acum, se vor bucura de relatii parteneriale exceptionale. Persoana iubita le face continuu declaratii de dragoste ca in povesti si pun impreuna la cale o calatorie peste hotare ori intentioneaza sa primeasca musafiri din strainatate. Nu se pot baza pe amici in orice situatie si sunt atenti la tentatia de a “darui” bani. Va simtiti bine joi si e posibil sa renuntati la un tratament absolut necesar pentru intretinerea sanatatii. Vineri, faceti de buna voie aliante de moment cu persoane lipsite de principii clare. Nativele sunt apreciate pentru originalitate si au in continuare noroc (incep sa fie mai optimiste.)



VARSATOR

Nu va exprimati intentiile si chiar deciziile voastre sunt greu de inteles. Veti fi nevoiti marti sa recunoasteti ca partenerii, pe care ii blamati, au dreptate, mai ales in ce priveste afacerile comune. Munciti mult si exploatati numeroasele sanse ce apar (nici de idei nu duceti lipsa). Aveti suficient timp de gandire pentru a nu actiona in graba. Sunteti supus unor presiuni din partea familiei, dar aceasta maniera de a fi tratat nu mai e o noutate pentru dv. Schimbari pot aparea in mentalitate si in modul de a judeca acte ilegale. Nativele devin sustinatoarele intereselor familiei, dar au surpriza sa fie excluse de la discutii.

PESTI

Imprevizibili, inspirati si originali, atrageti atentia oricui intra in contact cu voi. Chiar daca situatia financiara este sub limita, stiti sa va bucurati de viata si va faceti in continuare planuri de calatorie. Munciti mult, nu renuntati nici in acest interval la viciile ce va pun sanatatea in pericol si nu concepeti sa nu aveti un partener stabil. Consumul energetic este imens intregul interval, mai ales daca prietenii va vor lasa balta cand veti avea nevoie de ajutor. Nativele doresc sa pastreze secrete pe care le considera importante, insa in momentul in care descopera ca lumea le stie, se simt lipsite de intimitate.