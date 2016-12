Semnificatiile zilei de 1 decembrie

Astazi este Ziua Nationala a României! Data a fost aleasa in 1990, dupa Revolutia anticomunista din 1989, spre a celebra desavarsirea României Mari, de la 1 Decembrie 1918, prin unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu România, pastrandu-se autonomia locala, pe baze democratice, egalitatea nationalitatilor si a religiilor.

De-a lungul istoriei, Ziua Nationala a României a fost sarbatorita la diverse date. In perioada regalitatii, 1866 – 1947, a fost sarbatorita la 10 mai iar in perioada comunista, 1948 – 1989, in ziua de 23 august. In zilele noastre, Ziua Nationala este sarbatorita pe intreg teritoriul tarii prin parade militare si diverse evenimente artistice cu tenta patriotica.

La nivel global, astazi se sabatorste Ziua Mondiala de Combatere a SIDA, marcata in 1987 de catre doi ofiteri de informare publica pentru Programul Global pentru SIDA de la Organizatia Mondiala a Sanatatii de la Geneva, James W. Bunn si Thomas Netter. La nivel mondial, SIDA a ucis peste 25 de milioane de oameni, iar mai mult de 33 de milioane de persoane traiesc cu virusul HIV, dovedindu-se a fi una dintre cele mai distructive epidemii din istorie. Programul Natiunilor Unite pentru HIV/SIDA a devenit operational in 1996, iar in 1997 a fost creata Campania Mondiala SIDA si intregul an s-a concentrat pe comunicare, prevenire si educatie. Fiecare an are tematici si grup tinta distincte. Tema din anul 2015, “Spre o cale rapida de a pune capat HIV/SIDA”, a plecat de la faptul ca peste 15 milioane de persoane au, in present, acces la tratament contra sindromului si ca noile infectii cauzate de acest virus s-au redus cu 35% din anul 2000, iar numarul deceselor cauzate de SIDA s-au diminuat cu 42% din 2004. Anul aceste ziua se va desfasura sub sloganul “Te privește! Privește pe fiecare!”.

In 1800 Washington, oras fondat in 1791, devene capitala Statelor Unite ale Americii.

In 1864 de infiinteaza “Casa de Depuneri si Consemnatiuni”, viitorul CEC.

In 1906 se inaugureaza, la Paris, prima cladire destinata cinematografului, “Cinema Omnia Pathe”.

In 1917 ia fiinta “Agentia Telegrafica din Petrograd”, TASS, actualul ITAR–TASS.

In 1920 Consiliul orasenesc al orasului Brașov doneaza Castelul Bran Reginei Maria a României, ca semn de recunostinta fata de contributia sa la infaptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

In 1936 este inaugurat Arcul de Triumf din Bucuresti, in prezenta regelui Carol al II–lea si a reginei Maria.

In 1995 incepe sa emita postul de televiziune Pro TV.

In 1761 se naste Marie Tussaud, fondatoarea „Muzeului figurilor de ceara” din Londra; in 1892, Cezar Petrescu – romancier, nuvelist, traducator si gazetar român; in 1931, Johnny Raducanu – muzician de jazz, supranumit Mr. Jazz of România, iar in 1935, Woody Allen – regizor si actor american.

In 1960 moare Ion Vasilescu, compozitor roman de muzica usoara, profesor si dirijor; in 1866, George Everest – military si geodez britanic; in 2008, Aurel Vernescu – caiacist român, dublu laureat olimpic, bronz la Tokyo 1964 si cu argint la München 1972, iar in 2011, Andrei Blaier – regizor si scenarist român.