Semnificatiile zilei de 30 noiembrie

In 1858 este patentat borcanul cu ghivent, cunoscut si sub numele de “Borcanul Mason”, de catre americanul John Landis Mason.

In 1936 este distrus, intr-un incendiu, Palatul de Cristal de la Londra.

In 1947 au loc manifestatii ale populatiei evreiesti din Bucuresti si din alte orase din România, care saluta hotararea ONU din 29 noiembrie, privind crearea unui stat evreiesc in Palestina.

In 1973 Adunarea Generala a ONU adopta Conventia Internationala asupra eliminarii si reprimarii crimei de apartheid.

In 1990 este finalizata oficial demolarea Zidului Berlinului, ramanand 6 portiuni mici, pe post de memorial.

In 1995 Bill Clinton viziteaza Irlanda de Nord, devenind astfel primul presedinte american care viziteaza Irlanda.

In 1667 se naste Jonathan Swift, scriitor irlandez; in 1817, Theodor Mommsen – istoric german si jurist, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1902; in 1835, Mark Twain – scriitor american; in 1874, Winston Churchill – prim-ministru britanic, scriitor, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1853, primul Cetatean de onoare al SUA; in 1937, Ridley Scott – regizor de film britanic si producator; in 1955, Billy Idol – muzician englez; in 1965, Ben Stiller – actor, regizor si producator american, iar in 1983, Adrian Cristea – fotbalist român.

In 1900 moare Oscar Wilde, poet, dramaturg si romancier irlandez; in 1934, Cincinat Pavelescu – poet si epigramist român; in 1935, Fernando Pessoa – poet portughez, iar in 2013, Paul Walker – actor american.