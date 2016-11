Rodia, un fruct miraculos

De o luna de zile, mi-am facut un obicei in a consuma in fiecare seara cate o rodie. Aproape a devenit o dependenta. Imi place la nebunie gustul acrisor al bobitelor, dar recunosc ca ai nevoie de multa rabdare pentru a savura bob cu rob esenta de rodie. Insa, din punctul meu de vedere, o consumatoare impatimita de fructe, merita sa experimentezi.

Atentie! Nu purta haine albe sau pe cele la care tii mult pentru ca gustoasele bobite mai “zboara” si pot pata. Bineinteles, aceste mici accidente nu pot umbri nici pe departe multitudinea de beneficii pe care le aduce consumul de rodii. Informeaza-te si pune in cosul cu alimente doar pe cele care merita cu adevarat.

În rodie sunt multe vitamine si antioxidanti

Incununata de multe ori cu titluri ca “Super fruct”, “Fructul anului” sau “Fructul lunii”, rodia are rol de ingredient pentru bauturi, inghetata sau mancaruri in multe tari. O singura rodie pe zi asigura 40% din doza zilnica recomandata de vitamina C pentru adulti, este bogata in acid folic si vitaminele A si E.

Acest fruct contine de 3 ori mai multi antioxidanti decat vinul rosu sau ceaiul verde. In mod natural, rodia creste in zone ca Afganistan, Pakistan, Iran, Himalaya, nordul Indiei, dar se cultiva si in zonele mediteraneeana, caucaziana, Asia, Malayezia, Spania, California, Arizona etc.

Acest fapt este excelent pentru ca astfel au acces la fructe cat mai multi oameni. Sezonul rodiilor este toamna, in lunile septembrie-noiembrie, deci este anotimpul perfect pentru a face cure cu rodii.

Efectele benefice ale consumului de rodie

Insiram o pleiada de efecte benefice ale consumului de rodii: are efecte anti-imbatranire, lupta impotriva aparitiei unor maladii ca Alzheimer, cancer, boli de inima, artrite si chiar protejeaza creierul fatului. Este recomandat ca si femeile gravide sa consume suc de rodii deoarece protejeaza creierul micutilor de eventualele afectiuni ce pot aparea din cauza proastei oxigenari sau a circulatiei sangelui necorespunzatoare, a demonstrat un studiu realizat de catre Universitatea de Medicina St. Louis din Washington.

Alte proprietati medicale: se foloseste impotriva diareei, reduce febra (in unele cazuri), radacina este folosita pentru combaterea parazitilor intestinali (tenia), dar doar la indicatia medicului. De asemenea, sucul de rodie mai are efecte benefice asupra fertilitatii, in mentinerea tensiunii arteriale la cote normale, lupta impotriva cancerului de prostata, a osteoartritei si a hemoroizilor.

Sucul de rodie, aur pentru inima

Specialistii in preventie recomanda sucul proaspat de rodii pentru calitatile sale extraordinare. O echipa de cercetatori americani a prezentat acum 2 ani, cu prilejul unui congres al cardiologilor, un studiu despre sucul de rodii. Cativa pacienti cu boli de inima care luau medicamente pentru reducerea colesterolului au baut timp de 3 luni suc de rodii (150 ml). Iar altii o bautura fara extract de rodii.

Primii si-au imbunatatit circulatia sangelui, iar starea celor care au consumat un suc oarecare s-a inrautatit. Cercetatorii au tinut sa precizeze ca sucul de rodii nu este un substitut pentru dieta si exercitii fizice. Datorita nivelului crescut de antioxidanti, nu doar persoanele bolnave pot consuma suc de rodii.

S-a observat ca sucul de rodii previne formarea placilor oxidate de colesterol rau (LDL) care duce la artrite si reduce cu 30% formarea acestui tip de placi in cazuri de ateroscleroza (un studiu pe 19 pacienti).

Rodia in cosmetice

Celebrul dermatolog Dr. Murad, cunoscut in toata lumea pentru produsele anti-aging, a descoperit ca extractele de rodie fac minuni si pentru piele. Fructul mai contine si acid elagic care este un puternic combatant al radicalilor liberi si are efecte anti-cancerigene, anti-mutagene, anti-virale, anti-carcinogene si ajuta la depigmentarea petelor cauzate de arsuri solare. Astfel au aparut cosmeticele anti-imbatranire si suplimentele alimentare pe baza de rodii. Si marile companii nu s-au oprit aici. Exista si un parfum cu note de rodie (Pomegranate Noir de la Jo Malone).

Desert cu rodie si zmeura

Ingrediente: 135 g jeleu de zmeura; 60 ml apa fiarta; o lingura de zahar; 480 ml vin rosu dulce; 100 g boabe proaspete de rodie; 100 g zmeura proaspata; frisca (de preferat din smantana); frunze de busuioc.

Mod de preparare: Jeleul se taie bucati si se pune alaturi de zahar si apa intr-un bol la microunde timp de 1 minut. Se adauga vinul si se mixeaza. Fructele se impart in 4 sau 6 portii si se pun in pahare. Se lasa la frigider 3 ore. Cat timp stau la frigider, acopera gura paharelor cu o folie de aluminiu sau celofan. Inainte de a se servi, se adauga frisca din smantana si se pun frunzulitele de busuioc. Cantitati pentru 4, 6 portii. Timp de preparare: 10′. Pofta buna!

Sursa: www.csid.ro