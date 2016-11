Semnificatiile zilei de 29 noiembrie

Astazi este Ziua Infanteriei Marine Române si Ziua Internationala a Solidaritatii cu Poporul Palestinian. Ziua Infanteriei Marine Române este sarbatorita inca din 1971, odata cu reinfiintarea Batalionului de Infanterie Marina.

In 1916 incepe procesul de reorganizare a armatei si apare in cadrul Marinei Militare, Batalionul de Debarcare, alcatuit din efectivele terestre ale marinei. Ulterior, apare o noua structura, Corpul Infanteristilor Marinei, care avea ca zona de responsabilitate Delta Dunarii si litoralul maritim.

In aprilie 1940, a fost infiintat Batalionul de Infanterie Marina, prima unitate de acest fel din Armata Româna.

Ziua Internationala a Solidaritatii cu Poporul Palestinian este consacrata poporului palestinian, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite in 1977.

Ea reprezina ziua cand, in 1947, Adunarea Generala a ONU adopta hotararea de divizare a Palestiniei intr-un teritoriu atribuit evreilor si un altul, arabilor palestinieni, hotarare ce va marca profund intreaga istorie a zonei. Aceasta zi, consacrata poporului Palestinian, mai este cunoscuta si sub numele de Ziua Solidaritatii.

In 1929 comandantul american Richard E.Byrd survoleaza, in premiera mondiala, Polul Sud.

In 1947 Adunarea Generala a ONU proclama Ierusalimul oras liber, sub administratia ONU.

In 1989, in timpul Revolutiei de Catifea, in Cehoslovacia se aboleste articolul din Constitutie prin care partidul comunist detinea monopol.

In 1993 emite prima televiziune privata din România, Antena 1.

In 2004 se lanseaza Radio Guerrilla.

In 1803 se naste Christian Doppler, fizician austriac, descoperitorul efectului care ii poarta numele; in 1849, John Fleming – inginer si fizician britanic, inventatorul diodei cu vid; in 1924, Mihai Mereuta – actor român de teatru si film, iar in 1995, Laura Marano – actrita si cantareata americana.

In 1643 moare Claudio Monteverdi, compositor, violonist si cantaret italian; in 1852, Nicolae Bălcescu – istoric, scriitor si revolutionar roman, reprezentant al miscarii pasoptiste; in 1981, Natalie Wood – actrita americana; in 1989, Ion Popescu-Gopo – regizor, scenarist si grafician roman; in 1993, Ioan Luchian Mihalea – muzician roman, iar in 2011, Alexandru Tocilescu – regizor român de teatru si film.