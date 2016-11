Semnificatiile zilei de 28 noiembrie

In 1918 Congresul General al Bucovinei adopta motiunea privind unirea neconditionata a Bucovinei cu Regatul României.

In 1919 România semneaza la Washington o serie de acorduri internationale cu privire la stabilirea zilei de lucru de 8 ore si a saptamanii de lucru de 48 de ore in stabilimentele industriale, varsta minima de admitere a copiilor in muncile industriale, lucrul de noapte al femeilor si copiilor, munca femeilor inainte si dupa nastere.

In 1920 apare la Bucuresti saptamanalul “Adevarul literar si artistic”, continuator al “Adevarului ilustrat”, fondat de Constantin Mille.

In 1994 norvegienii resping, printr-un referendum, aderarea la Uniunea Europeana.

In 1757 se naste William Blake, poet, vizionar, pictor si gravor englez; in 1829, Anton Rubinstein – compozitor, pianist si dirijor rus; in 1874, Jean Bart (Eugeniu P. Botez) – scriitor român; in 1908, Claude Lévi-Strauss – antropolog francez, teoretician al structuralismului etnologic; in 1912, Colea Rautu – actor român de teatru si film; in 1949, Corneliu Vadim Tudor – politician si jurnalist român, iar in 1954, Traian Cosovei – scriitor român.

In 1859 moare Washington Irving, scriitor american; in 1872, Mary Somerville – femeie-savant si scriitoare scotiana; in 1973, Martha Bibescu – romanciera, poeta, politiciana si memorialista româna; in 1989, Arsenie Boca – ieromonah, teolog ortodox si artist plastic român, iar in 2015, Mircea Anca – actor si regizor român.