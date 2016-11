Horoscopul saptamanii 28 noiembrie-4 decembrie 2016

BERBEC

Intregul interval, veti continua sa faceti multe drumuri, mai lungi sau mai scurte, dar unele cu siguranta foarte placute. Porniti pe neasteptate o campanie de “renovare” a locuintei. De marti, incep sa apara sansele financiare mult asteptate, care insa se vor dovedi mai putin avantajoase decat contractele si sperantele. Iubirea este mai mult amicala. Mai sentimentali si mai romantici, raman la fel de sensibili si foarte decisi sa nu renunte la deciziile lor. Luni, marti si vineri, sunt cuprinsi de un fel de furie si isi invinovatesc eventualul partener de toate relele posibile. Desi asculta de sfaturile celor cu experienta, nativele nu-si pot retine dorinta de a-si impune opiniile.

TAUR

Pana la mijlocul intervalului, relatiile parteneriale (inclusiv cu persoana iubita) sunt “caldute”, aproape casnice. Cele mai stresante situatii sunt cele legate de problemele profesionale. Doriti sincer sa reorganizati totul, sunteti sustinut, insa pentru moment ideile tuturor celor implicati sunt intrucatva confuze. Din punct de vedere financiar, va situati printre cei privilegiati, iar persoana iubita va soarbe din ochi. Renovarile urgente sunt din nou amanate. Relatiile parteneriale si cea de cuplu sunt exceptionale vineri, chiar daca familia se amesteca si incearca sa va convinga ca nu exista fidelitate. Pentru native, neintelegerile familiale tind sa se acutizeze, iar financiar pot intra oricand in faliment, daca nu sisteaza achizitiile.

GEMENI

Sunteti sustinut in proiectele pe care le demarati si faptul ca toata lumea va apreciaza originalitatea va cam debusoleaza un pic. Situatia financiara este mai mult decat multumitoare, cu toate ca inca trebuie sa ii sustineti pe cei dragi. Nu mai sunteti invidiat, iar pana marti atrageti neintentionat admiratia celor de sex opus. Singurele domenii dificile sunt cel legat de situatia financiara personala (cam precara) si pentru cei care au copii, problemele de sanatate ale acestora. Se fac multe calatorii scurte, dar nu foarte placute. Nativele isi uimesc partenerii printr-un discurs corect, logic, prin care au grija sa restabileasca, fara partinire, drepturile fiecaruia.

RAC

Va imbogatiti continuu sfera de activitate (in mod sigur va trebui totusi sa acceptati sa mai invatati cate ceva pentru a putea raspunde satisfacator noilor responsabilitati). De miercuri, atrageti atentia si admiratia celor de sex opus din anturajul intim. Este posibil sa faceti unele gafe sambata si sa treziti nenumarate resentimente in familie. Munciti atat de mult, incat nimanui nu i se mai pare ciudata prosperitatea voastra. Visati la concediu, la excursii, insa nu va puteti desprinde de programul stabilit chiar de voi (in plus, continua sa apara constant contracte noi). Atractia sexuala a nativelor se manifesta intr-o maniera imperativa si pot da de necaz.

LEU

Foarte atragatori si prea vorbareti, cei mai multi traiti povesti de iubire cum nu ati visat vreodata. Nu reusiti sa faceti rost de fondurile necesare inceperii unor activitati noi ori pur si simplu pentru achitarea unor facturi deja amanate. Partenerii, inclusiv persoana iubita, va acuza de rigiditate, dar nici ei nu stiu cum ati putea sa rezolvati toate problemele in care v-ati implicat de buna voie. Celibatarii iau in acest interval decizii gresite. Cei tineri se pot indragosti la prima vedere, iar cei maturi reiau o relatie mai veche. Disfunctii hormonale pentru toti. Nativele isi motiveaza cu succes, dar si cu agresivitate, cheltuielile exagerate. Regrete si pasiuni reinviate.

FECIOARA

Sunteti sustinuti de aproape toata lumea din toate punctele de vedere, dar asta nu inseamna ca deveniti mai fericiti. Starea de sanatate poate deveni si mai problematica, asa ca nu este exclus sa fie necesar sa va internati pentru o perioada mai lunga, pentru stabilirea unui diagnostic sigur. Luni si miercuri, sunt posibile noi conflicte cu rudele. Mai pragmatici decat pana acum, dar la fel de dedati exceselor, sunteti obligati de imprejurari sa invatati ceva nou, sa va perfectionati. Pentru o mare parte dintre acesti nativi, exista in continuare posibilitatea sa plece pe neasteptate peste hotare. Nativele ii critica iar cu usurinta pe cei din anturaj, dar fac greseli peste greseli.

BALANTA

In continuare, ce luati pe mere dati pe pere si nu va puteti declara multumiti de situatia financiara. Pe neasteptate, pierdeti din diverse motive sustinerea prietenilor. La sfarsitul intervalului, persoana iubita va incerca sa va convinga sa mai renuntati la o parte din activitatea profesionala, fiind convinsa ca aveti nevoie de mai multa odihna. Mai temperati, lipsiti de energia de pana acum, dar si de simtul umorului, le faceti viata grea partenerilor cu buna stiinta. Sunteti pretentiosi, dornici sa va impuneti cu orice pret si apoi va mirati miercuri ca sunteti criticat de intreg anturajul. Oricate economii ar realiza, nativele nu vor reusi sa scape de datorii.

SCORPION

In a doua parte a intervalului, cei tineri vor sa se casatoreasca, iar cei maturi vor o casa noua, mai mare si mai impunatoare. Foarte creativi si motivati, nu renuntati la nici cea mai neimportanta idee a dvs., din dorinta de a finaliza rapid o restructurare prin programe profesionale complexe. Sunteti convins ca aveti dreptate, nu acceptati interventii si cu atat mai mult critici. Situatia financiara este constanta, insa va doriti sa depasiti toate “limitele” de pana acum. Chiar daca va indragostiti, aveti grija sa va pastrati secrete intentiile si sentimentele! Pentru native, pretentiile pecuniare ale familiei raman din pacate la fel de exagerate.



SAGETATOR

Intregul interval, sunt mai mult pe drumuri, decat acasa, si se implica numai in activitati nelucrative, iar apoi se mira ca nu au suficiente fonduri. Celibatarii doresc sa se impuna in fata persoanelor de sex opus si chiar reusesc in cele mai multe cazuri. Cei mai multi familisti se indragostesc din nou si par ca se reintorc la varsta adolescentei. Apare posibilitatea sa va redresati din punct de vedere financiar, dar de abia de miercuri. Pana atunci, toate incasarile pe care le faceti sunt sortite sa ajunga in buzunarele altora. Pe native, aproape ca le sperie norocul si sansele financiare care se succed cu rapiditate.

CAPRICORN

Exagerat de pragmatici si foarte energici, considerati ca a venit vremea sa puneti lucrurile la punct, facand abstractie de starea de sanatate care inca nu este stabila. Majoritatea sunteti obligati sa aveti grija de o ruda bolnava ori sa certificati acte si sa pierdeti timpul pe drumuri. Nu indrazniti sa va ganditi la concediu ori la o alta forma de relaxare si sunteti fericiti daca puteti schimba o vorba cu prietenii. Actele de caritate si altruismul va caracterizeaza in continuare, asa ca bugetul este si mai sarac. Intregul interval munciti mult si cu placere, mai ales ca aveti sansa sa va faceti noi prieteni influenti. Nativele refuza toate sfaturile pe care incearca sa le dea persoana iubita, fiind convinse ca nu sunt inspirate.

VARSATOR

Excelentele sanse profesionale, care apar fara intrerupere, favorizeaza o situatie financiara exceptionala, caracterizata insa de incasari maxime si pauze mari intre plati. Relatiile parteneriale si cele cu persoana iubita sunt tensionate, dar va gasiti cu usurinta “implinirea” in alta parte. Surprizele din acest interval se vor datora prietenilor. Celor din anturaj li se pare ciudata prosperitatea voastra. Situatia financiara este infloritoare, asa ca nu sunt excluse in niciun caz concediile lungi ori eventuale calatorii peste hotare. Nativele atrag atentia partenerilor fara sa vrea si sunt asaltate de propuneri mai mult sau mai putin erotice.

PESTI

Simtiti nevoia sa va relaxati si nu este de mirare, deoarece munciti continuu, aproape fara pauze, iar colegii nu va ajuta mai deloc. Cu toate ca starea de sanatate nu este constanta, nu renuntati la acele mici vicii care chiar o pot pune sub semnul intrebarii. Pentru persoana iubita nu mai aveti timp si aceasta se simte parasita, abandonata definitiv. Intransigenta voastra, oricat de justificata ar fi, nu mai este acceptata de nimeni. Doar familia si persoana iubita au curaj sa va spuna clar parerea lor, in rest, anturajul prefera sa va barfeasca cu “spor” pe ascuns. Pe native, unii prieteni le cam dezamagesc, iar altii le ajuta si cand nu au nevoie. Devin insa din ce in ce mai ambitioase.