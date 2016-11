Semnificatiile zilei de 26 noiembrie

In 1832 este pus in functiune primul tramvai din lume, in New York City.

In 1940 sunt impuscati de legionari, in inchisoarea Jilava, 64 de fosti demnitari ai regimului carlist si participanti la represiunile antilegionare, printre care Gheorghe Argeseanu – prim-ministru, generalul Gabriel Marinescu – ministru de Interne si Victor Iamandi – ministru de Justitie.

In 1942 are loc premiera filmului “Casablanca” la New York.

In 1957 este adoptata in unanimitate, de Adunarea Generala a ONU, rezolutia initiata de România intitulata “Bazele cooperarii economice internationale”.

In 1965 Franta devene a patra putere spatiala din lume prin lansarea primului satelit artificial francez, “Asterix-1”.

In 1967 este inaugurat primul gimnaziu din Galati, “Colegiul National Vasile Alecsandri”.

In 1968 se adoptata Conventia ONU asupra imprescriptibilitatii crimelor de razboi si a crimelor impotriva umanitatii.

In 1987 este semnata Conventia Europeana pentru prevenirea torturii si tratamentelor inumane si degradante, elaborata de Consiliul Europei.

In 2003 are loc ultimul zbor al unui avion Concorde.

In 1604 se naste Johann Bach, primul compozitor Bach; in 160, John Harvard, teolog american, de origine engleza, numele caruia l-a luat celebra Universitate Harvard; in 1909, Eugen Ionescu – dramaturg si eseist francez de origine româna; in 1914, Liviu Constantinescu – geofizician roman, membru al Academiei Române; in 1939, Tina Turner – cantareata americana; in 1949, Ivan Patzaichin – multiplu campion român, olimpic si mondial la caiac-canoe; in 1968, Francisc Vaștag – pugilist roman, iar in 1984, Ana Maria Branza – scrimera româna, vicecampioana olimpica la spada.

In 1855 moare Adam Mickiewicz, poet polonez; in 1934, Mihailo Hrușevski – academician, politician s istoric ucrainean, iar in 2013, Temistocle Popa – compozitor român.