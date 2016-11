Fidel Castro a incetat din viata la 90 de ani

“Potrivit vointe exprimate de camaradul Fidel, ramasitele sale pamantesti vor fi incinerate in primele ore ale zilei de sambata“, a anuntat actualul presedinte, la televiziunea de stat. ‘Organizarea omagiului funebru care ii va fi adus va fi precizata” ulterior, a adaugat Raul Castro in scurta alocutiune, incheiata cu cuvintele binecunoscute ale lui “El Comandante”: “Pana la victorie, intotdeauna!” (“Hasta la victoria, siempre”).

Liderul istoric al Revolutiei cubaneze a decedat in noaptea de vineri, 25 noiembrie, la ora 22:29, a anuntat fratele sau, vizibil emotionat, precizeaza EFE. Presedintele cubanez a precizat ca in urmatoarele ore vor fi facute publice informatiile privind inmormantarea lui Fidel Castro, care a fost vazut pentru ultima oara pe 15 noiembrie, cand l-a primit la resedinta sa pe presedintele Vietnamului, Tran Dai Quang

Fidel Castro a condus Cuba pentru aproape jumatate de secol inainte de a preda puterea fratelui sau, Raul, in 2008.

Sustinatorii sai l-au considerat ca fiind omul care a redat Cuba poporului, dar adeversarii sai l-au acuzat de reprimarea brutala a opozitiei.

In luna aprilie a sustinut un discurs in ultima zi a Congresului Partidului Comunist, scrie BBC. El a spus ca ideile comuniste inca sunt valabile si ca poporul cubanez va fi victorios.

Sarbatorit cu fast la Havana la implinirea a 90 de ani

Pe 13 august, ziua in care a implinit 90 de ani, mii de de cubanezi au dansat de la primele ore ale diminetii de sambatape ritmuri de salsa.

Acesta a infruntat zece presedinti americani in cei 48 de ani pe care i-a petrecut la putere, insa in ultimul deceniu viata cubanezilor s-a schimbat radical sub conducerea fratelui sau, iar Statele Unite nu mai reprezinta eternul inamic..

La miezul noptii, cubanezii au inceput sa fredoneze ”La multi ani” in onoarea renumitului lider revolutionar. Primele petreceri au avut loc in piata Antiimperialista, situata in apropierea proaspetei ambasade a Statelor Unite, in vreme ce focurile de artificii au luminat cerul de deasupra Havanei.

Care alegorice colorate si incarcate cu dansatori de salsa au invadat promenada Malecon, intrucat carnavalul anual a fost combinal anul acesta cu un concert dedicat aniversarii lui Fidel Castro.

Cubanezii s-au intrecut in incercarea de a onora aniversarea lui ”El Comandante”, care a condus revolutia stangista din 1959 si a ridicat un regim comunist in coastele Statelor Unite, reusind sa supravietuiasca in ciuda catorva sute de tentative de asasinat.

De la o expozitie fotografica despre viata liderului cubanez revolutionar si pana la rularea unei tigari de foi cu o lungime de 90 de metri, cubanezii au trecut peste orice limita pentru cel care a fost iubit drept erou si urat drept dictator.

In vreme ce multi cubanezi l-au criticat dur pe Fidel Castro pentru limitarea libertatilor personale si implementarea unei economii sovietice controlate de catre stat, altii l-au aclamat pentru eliberarea de sub dominatia Statelor Unite si pentru accesul universal la asistenta medicala si educatie.

Fidel Castro a predat fraiele puterii fratelui sau in 2008, ca urmare a problemelor de sanatate care aproape l-au ucis. Desi a mentinut titulatura de ”Lider Istoric”, Raul Castro a devenit noul presedinte cubanez in urma cu aproape un deceniu, desi fratele sau s-a retras din viata publica inca din 2006.

In ultimul deceniu, Fidel Castro s-a aventurat rareori in atentia publica, iar imaginile surprinse de fotografii guvernamentali arata o figura fragila, care poarta mai degraba treninguri confortabile si incaltaminte sport, in detrimentul renumitei uniformei militare maslinie.

Unii cubanezi il regreta pe carismaticul lider revolutionar, care reusea sa tina discursuri interminabile pe o serie diversa de subiecte, de la energie nucleara si pana la agricultura. ”Cuvintele lui ne dadeau un sentiment de incredere”, sustine cubaneza Yadira Escudero.

Totusi, cubanezii pretuiesc schimbarile care au avut loc dupa preluarea puterii de catre presedintele pragmatic Raul Castro, de la reforma financiara, pana la apropierea de Statele Unite si acordarea unor libertati personale mult mai largi pentru cetateni, inclusiv dreptul de a calatori in strainatate.

