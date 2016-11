Ingrediente pentru dulceata de gutui

3 kg gutui rase pe razatoarea mare

2 litri apa

150 ml suc de lamaie

3 kg zahar

coaja de la o lamaie

Cum se prepara dulceata de gutui

Intr-o oala incapatoare adauga apa si las-o sa dea in colocot. Adauga apoi gutuile date prin razatoare, zeama si coaja de lamaie si amesteca bine. Lasa totul sa fiarba, amestecand din cand in cand pana ce gutuile incep sa se inmoaie.

Adauga apoi zaharul si lasa compozitia sa fiarba pana cand zeama se ingroasa (aproximativ 30-50 de minute).

Pentru a verifica daca este gata, toarna cateva picaturi de dulceata pe o farfurioara rece. Daca acestea nu curg, dupa ce ajung la temperatura camerei, inseamna ca dulceata este gata.

Pune dulceata fierbinte in borcane curate. Inchide bine capacul si intoarce borcanele cu fundul in sus. Lasa-le asa pana cand se racesc complet, la temperatura camerei. In acest fel borcanele se vor vida fara a fi nevoie sa le pui la cuptor, sau sa le fierbi.

Poti pastra dulceata in camara timp de un an.

Cum se serveste dulceata de gutui

Dulceata de gutui poate fi servita la micul dejun, pe paine prajita cu unt sau o poti folosi la prepararea prajiturilor. Poate fi folosita cCum sa prepari cea mai buna dulceata de gutuiu succes si ca umplutura pentru diverse fursecuri sau prajituri.