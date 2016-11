Semnificatiile zilei de 24 noiembrie

Ziua Recunostintei sau Thanksgiving Day este o sarbatoare anuala in care se multumeste, traditional lui Dumnezeu, pentru bogatia recoltei din anul respectiv. Ziua aleasa este a patra zi de joi a lunii noiembrie. A fost sarbatorita pentru prima data in 1621, de catre colonistii din Plymouth.

Acestia au gasit, in timp ce cercetau zona in cautare de apa proaspata, o banita cu boabe de porumb, iar in aprilie au inceput sa le semene, luptandu-se cu solul stancos si cu o clima aspra. Cand, in final, campurile au produs o recolta peste asteptari, guvernatorul William Bradfort a proclamat “o zi a recunostintei catre Domnul”. Se sarbatoreste in cea mai mare parte a Americii de Nord – Statele Unite si Canada – si este o sarbatoare de familie.

In Regatul Unit se sarbatoreste in biserici si in sate intr-o duminica dupa strangerea recoltei in acea localitate, fara a fi o sarbatoare deosebit de importanta. Ideea de recunostinta nu apartine colonistilor, in mitologie existand nenumarate sarbatori ale recoltei. Si englezii aveau o “Harvest Home” (“casa a recoltei”) – o sarbatoare prin care se celebra, printr-o slujba religioasa de multumire, ultimul transport de grane, urmata de o petrecere si de evenimente sportive.

In 1859 iese de sub tipar “Originea Speciilor”, controversata lucrare a naturalistului englez Charles Robert Darwin.

In 1874 este inventata sarma ghimpata, de catre americanul Joseph Farwell Glidden.

In 1963 este ucis Lee Harvey Oswald, asasinul presedintelui Kennedy, de catre Jack Ruby, proprietarul unui club de noapte.

In 1974 sunt descoperite in Etiopia fosilele unei femei preistorice (Australopithecus afarensis), botezate “Lucy” despre care se crede ca face parte dintre stramosii omului.

In 2005 are loc in Manchester, Marea Britanie, finala concursului european “eEurope Awards”, organizat de Institutul European pentru Administratie Publica, la care Romania participa cu proiectul “www.e-licitatie.ro“.

In 1632 se naste Baruch Spinoza, filozof olandez; in 1806, William Webb Ellis – cleric anglican, acreditat drept inventatorul rugbiului; in 1826, Carlo Collodi – scriitor italian, creatorul lui Pinocchio; in 1864, Henri de Toulouse-Lautrec – pictor francez; in 1941, Emil Hossu – actor roman de teatru si film si Pete Best – primul baterist al trupei The Beatles; in 1954, Emir Kusturica – regizor de film jugoslav, iar in 1975, Marius Rizea – actor român de teatru si film.

In 1920 moare Alexandru Macedonski, poet roman; in 1927, Ion I. C. Bratianu – om politic, presedinte al Partidului National Liberal, prim-ministru, de numele caruia se leaga razboiul pentru intregirea nationala, Unirea de la 1918 si Constitutia României din 1923; in 1957, Diego Rivera – pictor mexican, comunist activist, sotul pictoritei Frida Kahlo, iar in 1991, Freddie Mercury – liderul formatiei Queen.