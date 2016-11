Semnificatiile zilei de 23 noiembrie

Astazi este Ziua Economistului si a Profesorului Economist, desemnata in 1997 de Asociatia Generala a Economistilor din Romania (AGER). Data a fost aleasa spre a celebra deschiderea primului curs universitar de economie politica din tara noastra, sustinut de profesorul Ion Ghica, la 23 noiemrie 1843, la Academia Mihaileana din Iasi, cu tema “Despre importanta (insemnatatea) economiei politice”.

Ion Ghica, mare dascal economist si mare om de cultura, a predat la Academia Mihaileana din Iasi cursuri de geometrie descriptiva, geologie si mineralogie. In prezent, economistul este, in mare masura, un „vizionar”, avand un rol important in circulatia banilor pe piaţa monetara.

In 1864 este infiintat Muzeul National de Antichitati din Bucuresti, care avea in colectie piesele Tezaurului de la Pietroasa; in 1990 is va schimba numele in Institutul de Arheologie “Vasile Parvan” al Academiei Române.

In 1889 a fost instalat primul tonomat din lume, intr-un cazinou din San Francisco.

In 2003 presedintele Georgiei, Eduard Șevarnadze, demisioneaza, in urma protestelor din timpul Revolutiei Trandafirilor.

In 1754 se naste Abraham Baldwin, politician american, unul dintre parintii fondatori ai Statelor Unite ale Americii; in 1888, Harpo Marx – actor si comediant american; in 1941, Franco Nero – actor italian; in 1966, Vincent Cassel – actor francez, regizor si producator, iar in 1992, Miley Ray Cyrus – cantareata si actrita amercana.

In 1682 moare Claude Lorrain, pictor baroc francez; in 1923, Urmuz (Dimitrie Demetrescu Buzau) – scriitor român de avangarda; in 1976, André Malraux – scriitor, ziarist si om politic francez, iar in 2012, Larry Hagman – actor american.