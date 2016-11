Premiile TV Mania 2016 au fost acordate aseara in cadrul unei gale desfasurata intr-o locatie de evenimente din Bucuresti.

Ca in fiecare an, trofeele s-au acordat emisiunilor si vedetelor care au avut cel mai mare succes in ultimele 12 luni. Nominalizarile au fost realizate de un juriu de specialitate, iar castigatorii au fost desemnati de public prin vot online. A fost cea de-a 15 editie a cunoscutei gale.

Foto: Libertatea

Vedetele feminine s-au intrecut si de aceasta data in vestimentatii interesante. De departe, cea mai spectaculoasa aparitie a avut-o Adelina Pestritu. Vedeta si-a facut aparitia intr-un costum Styland superb, compus din pantaloni albi evazati, un sacou verde, o nuanta considerata culoarea anului 2017, si inconfundabila esarfa de matase in jurul gatului, detaliul trademark al brandului vestimentar Styland.

Iata care au fost nominalizarile si cine a castigat anul acesta.

Cea mai buna emisiune de stiri

Nominalizati:

Andreea Esca

Andreea Berecleanu

Mihai Constantin

Liana Alexandru

Castigator: Andreea Esca



Cea mai buna emisiune de satira

Nominalizati:

Apropo TV

Starea Natiei

Stirile de maine

Cronica Carcotasilor

Castigator: Apropo Tv

Cel mai bun show de divertisment

Nominalizati:

O data-n viata

Te cunosc de undeva

Jocuri de celebritate

Ce spun romanii

Castigator: Te cunosc de undeva



Cel mai bun serial romanesc

Nominalizati:

Las Fierbinti

Atletico Textila

Valea Muta

Trasnitii

Castigator: Las Fierbinti

Cel mai bun reality show

Nominalizati:

Visuri la cheie

Mireasa pentru fiul meu

Ferma vedetelor

Supravietuitorul

Insula Iubirii

Bravo, ai stil

Castigator: Visuri la cheie

Cel mai bun prezentator/cuplu de prezentatori tv

Nominalizati:

Pavel Bartos

Dan Negru

Mihai Bobonete

Razvan si Dani

Castigator: Pavel Bartos

Cel mai bun talent show

Nominalizati:

Vocea Romaniei

X Factor

Romanii au talent

Next Star

iUmor

Castigator: Vocea Romaniei

Cel mai bun jurat

Nominalizati:

Horia Brenciu

Florin Calinescu

Tudor Chirila

Mihai Bendeac

Castigator: Horia Brenciu

Cea mai buna emisiune culinara

Nominalizati:

Chefi la cutite

Star Chef

Bake Off Romania

Mama mea gateste mai bine

Castigator: Chefi la cutite

Cea mai populara vedeta de televiziune

Nominalizati:

Andra

Delia

Adela Popescu

Pepe

Smiley

Castigator: Delia

Sursa: http://www.agentiadepresamondena.com