Semnificatiile zilei de 21 noiembrie

Astazi este Ziua Mondiala a Salutului si Ziua Mondiala a Televiziunii. Ziua Mondiala a Salutului (World Hello Day) a fost initiata de fratii Brian si Michael McCormack din Omaha, Nebraska, in 1973.

Aceasta zi vine ca un raspuns la conflictul dintre Israel si Egipt din toamna aceluiasi an, fiind un indemn la pace in intreaga lume si la comunicare. Salutul este o forma elementara de interactiune umana, un pas important spre realizarea intelegerii intre oamenii de rase, de nationalitati sau de religii diferite. Ziua Mondiala a Salutului este recunoscuta in 180 de tari.

Primele atestari ale salutului fac referire la formele de supunere si dateaza din vremea primelor dinastii chineze, cand oamenii de rand isi acopereau ochii cu palma pentru a nu fi orbiți de lumina emanata de stralucitul imparat. Aici isi are originea si salutul militar. In vremea romanilor, salutul “Ave Cezar!” era insotit și de strangerea antebratelor, ca semn de incredere, intrucat bratul neinarmat simboliza pacea si prietenia. In epocile cavalerilor, domnitele erau salutate cu reverente adanci si sarutarea mainii inmanusate. In prezent, cel mai intalnit salut este stransul mainii.

In România, formula de salut difera in functie de zona geografica: bucurestenii spun “Buna!”, ardelenii, “Servus!”, iar in Cluj, Sibiu, Banat se folosește “Ciau!” sau “Ceau!”, iar adolescentii de pretutindeni folosesc si formulele de salut precum “Salve!”, “Salut!”, “Noroc!”, “Pa!”, “Te pup!” sau “Hello”.

Ziua Mondiala a Televiziunii a fost desemnata in 1996 de catre ONU. Prin acest demers institutiei televiziunii I se recunoasterolulul deosebit de important de a fi in serviciul public si de a avea obligatii in ceea ce priveste educatia si informarea cetatenilor. Lumea de astazi este controlata de progresele tehnologiei, iar viata ccotidiana depinde de informatii si de comunicatii. Chiar daca internetul a devenit in prezent unul dintre cele mai influente forme de comunicare si diseminare a informatiei, televiziunea continua sa aiba locul sau, bine stabilit.

In România televiziunea apare in 1956 – Televiziunea Româna. ONU precizeaza ca Ziua Mondiala a Televiziunii nu sarbatoreste dispozitivul in sine, ci mai degraba filosofia pe care o reprezinta, considerand televiziunea “un simbol pentru comunicare si globalizare in lumea contemporana”.

In 1740 incepe construirea monumentului Sfânta Treime de la Timișoara, ridicat in amintirea epidemiei care a devastat intregul Banat in jurul anului 1739.

In 1783 este realizat primul zbor din lume intr-un balon cu aer cald, la Paris, de catre Jean-François Pilâtre de Rozier si François Laurent d’Arlandes, zborul ce a durat 25 de minute, pe o distanta de 9 km, la altitudinea de 900 de metri.

In 1877 Thomas Edison inventeaza fonograful, o masina care poate inregistra sunete.

In 2002 NATO invita Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia si Slovenia sa devina membre ale organizatiei.

In 1694 se naste Voltaire, scriitor si filozof francez; in 1898, René Magritte – pictor belgian; in 1945, Goldie Hawn – actrita americana; in 1955, Aurel Dumitrascu – poet român, iar in 1965, Björk, cantareata si actrita islandeza.

In 1887 moare Petre Ispirescu, folclorist si povestitor roman; in 1999, Ioan Chirila – jurnalist sportiv român; in 2001, Ion Cristinoiu – compozitor, orchestrator, dirijor si instrumentist român, iar in 2012, Serban Ionescu – actor român.