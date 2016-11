Horoscopul saptamanii 21-27 noiembrie 2016

BERBEC

Intregul interval, este necesar sa-i ocrotiti pe membrii familiei care nu se descurca singuri. Veti aduce lumina in sufletul celor dragi si ii veti convinge sa aiba rabdare, sa nu ia decizii importante in graba, mai ales daca este vorba de locul de munca. Va certati cu protectorii pentru ca nu va suporta partenerul de viata, iar cei care au copii vor trece prin momente de iritare maxima. Sunteti marcat joi de o despartire de care va considerati singurul vinovat. Vineri, sunteti foarte sensibil la observatiile anturajului. Nativele doresc sa detina controlul, atat in afaceri, cat si asupra celor din anturaj.



TAUR

Nu vor aparea evenimente deosebite in acest interval si vor exista momente cand veti marturisi ca va plictisiti. Sunteti plin de energie si doriti sa faceti schimbari majore, numai ca deciziile luate vor fi cam confuze si vor presupune riscul de a va insela. Miercuri, vor exista discutii cu sefii care au in vedere consolidarea unor activitati. Joi si vineri, primiti informatii gresite, carora din fericire nu le dati nicio importanta. Doar posesorii de autoturisme au necazuri. Nativele sunt mai serioase, mai decente si mult mai pragmatice si vor reusi sa-si impuna deciziile.

GEMENI

Apar foarte multe satisfactii profesionale (sunt avantajati nativii care au experienta de viata, care cunosc reactiile celor din jur la noutati neverificate). Acceptati metode noi de lucru si deveniti mai liber la inceputul saptamanii. De miercuri, va implicati in reorganizarea locului de munca si le mai dati o lectie celor din anturaj. Cei care sunt sefi pot beneficia de o surpriza de natura financiara. Toti vor da dovada de solidaritate umana si vor iesi in evidenta prin altruism. Nativele au o inspiratie inegalabila, iar capacitatea a-i convinge pe toti sa se implice in afacerile lor este uimitoare.

RAC

Elementul surpriza domina acest interval care debuteaza fara a anunta schimbarile importante ce apar incepand cu ziua de marti. Dorinta de putere si de actiune ii impinge sa se poarte cum nu au mai facut-o niciodata pana acum. Isi vor asuma sarcini iesite din comun, neavand experienta deloc. Cei care au copii se bucura pentru rezultatele bune ale acestora si de dorinta lor de afirmare. Isi vor administra cu pricepere putinele resurse financiare. Cei care au procese pe rol se bucura de decizii judecatoresti favorabile. Nativele se simt stanjenite doar de lipsa unei posibilitati de schimbare mai rapida.

LEU

Formele de cooperare ce li se propun acestor nativi inca de marti ii dezavantajeaza din toate punctele de vedere, asa ca vor trebui sa ia decizii prin care sa se excluda treptat din o serie de activitati. Pot sa suporte mici accidentari cei care manipuleaza masini complicate. Miercuri si joi, vor suporta financiar spitalizarea unor rude sarace sau care nu se descurca singure. Isi complica viata, dand sfaturi unor persoane incapatanate. Vineri, le sunt recunoscute calitatile de lideri si de buni organizatori. Prea optimiste si vorbarete, nativele sunt intreg intervalul excesiv de erotice si atrase de experiente amoroase “originale”.

FECIOARA

Se asociaza cu nativi care promit multe si chiar realizeaza destule, dar cu ajutorul unor terte persoane. Apare un intreg lant de defectiuni la locul de munca, exact atunci cand lipsesc si nu pot ajuta cu nimic. Miercuri, apare o criza de orgoliu si o mare dorinta de emancipare (mai ales pentru cei tineri). Se manifesta o adevarata obsesie in privinta recuperarii pierderilor financiare de care nu sunt vinovati. La sfarsitul intervalului, se dedica trup si suflet activitatilor casnice, sperand ca vor avea ca musafiri persoane importante. Prietenii si rudele nativelor au tendinta de a le judeca gresit. Joi, trebuie sa acopere niste pagube mici, dar multe.

BALANTA

Le deranjeaza comportamentul sefilor si colegilor. Vor regreta intregul interval ca au acceptat postul in care se afla acum, dar familia le va aduce aminte de lipsa de fonduri. Descopera ca cei pe care i-au considerat prieteni de o viata le-au provocat numai necazuri in ultimul timp si la mijlocul intervalului vor aparea si motivele acestora. Sunt avantajati cei care nu se sperie de obstacole si au curajul sa protesteze pentru a-si recupera drepturile. In final, li se vor recunoaste meritele, tocmai de catre cei care le-au contestat luni si marti. Pe native, neintelegerile parteneriale continua sa le nedumereasca si sa le nelinisteasca, desi vor aparea destule persoane care sa le sustina deciziile.



SCORPION

Vi se reproseaza fapte pe nedrept si va lasati prada maniei, mai ales ca vi se cere imperios sa va cereti scuze. Persoanele din anturaj care considera ca va pot manipula vor avea o mare surpriza miercuri, cand ii veti pedepsi cu onestitate, fara exagerari. Regretati joi ca nu ati luat masuri din timp. Sunt avantajati toti cei sunt implicati in activitati comerciale de orice gen. Nu au noroc cei care au amanat unele activitati si se trezesc acum ca nu mai sunt de actualitate. Intregul interval, fiind mult prea optimisti, se implica in activitati riscante. Nativele au preocupari multiple, care nu le mai lasa timp pentru viata de familie.



SAGETATOR

Orice ambiguitate care se refera la locuinta se va dovedi un factor de risc. Reaparitia unor protectori se va manifesta prin preluarea de catre anturaj a unei mari parti din ocupatiile acestor nativi. Se vor rupe de tot ceea ce i-a incurcat pana acum si odata eliberati, se vor lansa in afaceri de anvergura. Intregul interval, sunt foarte sensibili la alimente care nu sunt suficient de proaspete. Vineri, primesc informatii secrete cu care nu vor sti ce sa faca. Toate evenimentele ii iau prin surprindere. Nativele nu se pot plange de situatia financiara si de comportamentul prietenilor. Cele foarte tinere sunt atrase si de noutatile erotice.

CAPRICORN

Apar nemultumiri si tristeti produse de partenerul de viata. Cu toate ca sunt plini de energie, faptul ca trebuie sa “repare” toate greselile partenerului le provoaca o insatisfactie majora. Fiziologic se simt bine, dar psihic sunt din ce in ce mai fragili. Nu se pot plange de activitatea profesionala si nici de modul in care sunt salarizati (apar permanent tot felul de mici recompense). Cei care au posibilitatea se decid pe neasteptate sa plece in strainatate la rude sau prieteni. Nativele fac planuri peste planuri referitoare la calatorii lungi ori de schimbare a profilului profesional.

VARSATOR

Este poate intervalul cel mai bogat aspectat in sectorul financiar. Pot fi considerati adevarate vedete pentru ca toate intuitiile, ideile lor care au fost puse in practica, dau acum roade invidiate de multi. Oboseala si enervarea apar din cauza intrigilor celor care nu au vrut sa-i asculte si acum sunt exclusi de la castiguri. Doresc sa fie alintati si rasfatati si se trezesc cu barfe si critici zemuind de ura. Vor, nu vor, se vor afla in prim plan intregul interval. Vor fi incomozi pentru sefi. Chiar daca planurile nativelor vor fi iar amanate, prietenii le vor prelua si le vor finaliza.

PESTI

Au parte de prieteni buni care actioneaza in locul lor si rezolva tot ceea ce ei nu au cum sa finalizeze. Cu toate ca sunt mai indiferenti decat pana acum la suferintele rudelor sau ale persoanei iubite, toata lumea ii iubeste. Incepe o lunga etapa in care isi vor valorifica talentele, toate capacitatile creatoare. Aspiratiile mai vechi, considerate chiar de ei fara speranta, incep sa prinda viata. Nu este exclus ca mare parte dintre ei sa aiba curajul sa-si schimbe locul de munca. Pe native, invidiile colegilor le impiedica sa se concentreze si prefera sa lucreze acasa.