Semnificatiile zilei de 20 noiembrie

Astazi este Ziua Universala a Copilului, Ziua Industrializarii Africii si Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Traficului Rutier.

Ziua Universala a Copilului a fost marcata la 20 noiembrie 1959 de catre UNICEF, odata cu emiterea Declaratiei Drepturilor Copilului. UNICEF este organizatia ONU pentru copii, mandatata sa promoveze protectia drepturilor copiilor, sa contribuie la satisfacerea nevoilor de baza ale acestora si sa mareasca posibilitatile copiilor de a-si valorifica la maximum potentialul. Conform ONU, aceasta zi este una “a fraternitatii si intelegerii intre copiii din toata lumea” si o “Zi a promovarii bunastarii copiilor lumii”. In 1989 este adoptata Conventia Drepturilor Copilului, ce cuprinde 54 de articole semnate de toate statele membre ONU. Atat Declaratia, cat si Conventia aduc in atentia statelor lumii, dar si a membrilor societatii civile sau a simplilor cetateni, Copilul, ca persoana ce trebuie sa se bucure de drepturile si libertatile recunoscute tuturor fiintelor umane, dar si de drepturi si libertati speciale, justificate de vulnerabilitatea si particularitatile varstei lor.

Ziua Industrializarii Africii a fost desemnata in 1989 de catre Adunarea Generala a ONU. Scopul sau este de a incuraja tarile in a se implica cat mai mult in procesul industrializarii Africii si in mobilizarea eforturilor comunitatii internationale in vederea sprijinului dezvoltarii industriale a continentului african. Dezvoltarea industriala reprezinta motorul cresterii economice, al nivelului de trai, ajuta la rezolvarea unor probleme sociale, prin crearea de locuri de munca si, de asemenea, deschide si femeilor, defavorizate in aceasta zona a globului, noi perspective de integrare in viata economica.

Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Traficului Rutier este marcata, in a treia duminica a lunii noiembrie, de catre ONU, in 2005, la initiativa RoadPeace – organizatie caritabila din Marea Britanie, ce acorda asistenta victimelor accidentelor rutiere. Imprudenta in trafic poate pune in pericol viata si sanatatea oamenilor. In 2011 a fost lansat ”Deceniul de Actiune pentru Siguranta Rutiera 2011-2020” avand ca motto: ”Sa facem deceniul 2011-2020 sa-si aminteasca!”. Potrivit OMS, peste 3.000 de oameni mor zilnic pe drumurile din intreaga lume si zeci de mii de persoane sunt afectate pentru tot restul vietii. La nivel mondial, in fiecare an, 1,2 milioane de persoane isi pierd viata in trafic, majoritatea fiind tineri. Impactul unor astfel de evenimente este devastator, iar responsabilitatea de a salva vieti pe sosea priveste atat individul, cat si colectivitatea. In România, potrivit Asociatiei Victimelor Accidentelor de Circulatie, isi pierd viata zilnic pe sosele 5-6 persoane, 80% dintre accidente fiind produse in mediul urban, iar 60% sunt cauzate de traversarile neregulamentare.

In 1917 are loc prima mare batalie de tancuri, la Cambrai in Franta, unde 400 de tancuri ataca pe un front de 16 km si strapung apararea trupelor germane.

In 1942 se deschide oficial Alaska Highway.

In 2003 Michael Jackson este arestat sub acuzatia de molestare a unui copil.

In 2006 lui Mihail Sebastian i se confera postum, la München, premiul de carte “Geschwister Scholl”.

In 1911 se naste Radu Grigorovici, fizician roman, membru al Academiei Române; in 1912, Victor Preda – biolog, membru al Academiei Române; in 1923, Nadine Gordimer – una dintre cele mai cunoscute acriitoare sud-africane, laureata Nobel pentru Literatura in 1911; in 1925, Robert F. Kennedy – politician american, iar in 1956, Bo Derek – actrita americana.

In 1894 moare Anton Rubinstein, pianist și compozitor rus; in 1910, Lev Nicolaevici Tolstoi – scriitor rus; in 1964, Sabin Manuila – statistician, medic, demograf, membru fondator al Academiei de Medicina, iar in 2006, Zoia Ceausescu – fiica lui Nicolae Ceausescu.