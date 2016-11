Semnificatiile zilei de 17 noiembrie

Astazi este Ziua Internationla a Prematuritatii, Ziua Internationala a Studentilor si Ziua Internationala fara Fumat.

Ziua Internationala a Prematuritatii a fost marcata in 2011, la initiativa Organizatiei EFCNI (Fundatia Europeana pentru Ingrijirea Copiilor Nou-nascuti) care apara interesele prematurilor si a nou-nascutilor, dar si ale parintilor acestora. Studiile ONU, EFCNI si UNICEF la nivel mondial arata ca 11% dintre nou-nascuti vin pe lume la doar 28 de saptamani.

Nou nascutul inainte de 28 de saptamani de gestatie sau cel foarte mic (sub 1.000 de grame) este expus unor riscuri mari de a dezvolta probleme severe de: surditate – 3%, cecitate (orbire) – 8%, paralizie cerebrala – 8-12% sau retard mintal – 14%. Nou nascutii cu o greutate cuprinsa intre 1.500 si 2.500 de grame pot avea diferente ale coeficientului de inteligenta tață de un nou nascut la termen sau cu greutate mai mare de 2.500 grame.

România detine una dintre cele mai mari rate a nou-nascutilor cu greutate sub 2.500 grame, cu 10,2 % din nasteri.

Ziua Internationala a Studentilor, desemnata in 1941, aminteste, din pacate, de evenimentele dramatice petrecute la Praga in 1939. La 17 noiembrie 1939, un numeros grup de studenti protesta in fata Universitatii din Praga, moment in care, 9 studenti isi pierd viaţa, iar alti peste 1.200 sunt trimisi in lagare naziste de concentrare.

Astfel, in 1941 Consiliul International al Studentilor de la Londra ia decizia ca data de 17 noiembrie sa fie declarata oficial Ziua Internationala a Studentilor, in memoria studentilor ucisi sau trimisi in lagare de concentrare. Manifestatiile studentilor slovaci din toamna lui 1989, la care participa peste 15.000 de studenti, soldata cu peste 600 de raniti, reprezinta punctul de pornire al manifestatiilor anticomuniste care au marcat inceputul „Revolutiei de catifea” din Cehoslovacia. Activitatile desfasurate cu ocazia acestei zile amintesc de importanta pe care o au studentii in decursul istoriei, revolutionand intreaga societate.

Ziua Internationala fara Fumat este marcata in a 3-a zi de joi a lunii noiembrie, la initiativa Uniunii Internationale contra Cancerului (International Union against Cancer). Conform OMS, exista peste 1,1 miliarde de persoane care fumeaza, dintre care peste 200 de milioane sunt femei. In fiecare an se inregistreaza peste 3,5 milioane de decese provocate de fumat, la fiecare 24 de ore murind aproximativ 100 de fumatori.

S-a constatat ca decesele cauzate de tutun depasesc numeric pe cele cauzate de SIDA, TBC, mortalitatea materna, accidente de circulatie, sinucideri si crime. Tabagismul este considerat o maladie, tutunul aflandu-se la originea a peste 25 de boli ce pun in pericol viata, pentru multe dintre ele existand posibilitatea de a fi evitate sau atenuate daca se renunta la fumat.

In 1872 este infiintata Academia Navala Mircea cel Batran, din Constanta.

In 1970 este patentat primul “mouse” pentru calculator, inventat de Douglas Engelbart.

In 1992 România obtine statutul de asociat al Comunitatii Economice Europene printr-un accord parafat la Bruxelles.

In 1749 se naste Nicolas Appert, inventatorul francez al metodei de pastrare a alimentelor mai mult timp prin inchiderea ermetica a acestora in ambalaj; in 1899, Ștefan Vencov – fizician roman, membru corespodent al Academiei Române; in 1906, Soichiro Honda – intreprinzator si inginer japonez, proprietarul companiei Honda; in 1942, Martin Scorsese – regizor american de film, iar in 1944, Danny DeVito – regizor si actor american.

In 1494 moare Giovani Pico della Mirandola, umanist italian; in 1917, Auguste Rodin – sculptor si grafician francez; in 1947, Emil Racoviță – biolog, membru al Academiei Române, fondatorul biospeologiei, explorator al Antarticii, iar in 2013, Doris Lessing – scriitoare britanica, laureata Nobel pentru Literaura in 2007.